"Elon Musk tương lai" của Trung Quốc gây sốt với tài năng AI, phương pháp học từ vựng thu hút 20 triệu lượt xem

Yang Xizhe, cậu bé 13 tuổi ở Hàng Châu, đang thu hút hơn 500.000 người theo dõi nhờ khả năng sử dụng AI và lập trình để tạo ra những sản phẩm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Một cậu bé 13 tuổi ở miền Đông Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng nhờ khả năng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và lập trình để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

Yang Xizhe, học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cao tới 1,9 m và hiện có hơn 500.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc đại lục.

Lớn lên tại một thành phố nổi tiếng với hệ sinh thái công nghệ sôi động, Yang tự nhận mình là một “người bản địa AI”. Theo cậu bé, với thế hệ của mình, AI đang dần trở nên thiết yếu chẳng khác gì không khí và nước.

Yang bắt đầu được nhiều người biết đến vào tháng 2 năm ngoái, sau khi một video ghi lại cách cậu sử dụng AI để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh thu hút tới 20 triệu lượt xem.

Cậu chụp ảnh danh sách từ vựng rồi tải lên Doubao, sau đó thiết kế các câu lệnh (prompt) để hướng chatbot tạo ra những câu chuyện thú vị và các bài tập được cá nhân hóa dựa trên chính những từ cần học.

Phương pháp học có sự hỗ trợ của AI nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phụ huynh và giáo viên. Một số người xem cho biết video của Yang đã khiến con họ hứng thú hơn với việc học. Một giáo viên thậm chí nói muốn áp dụng cách làm này ngay trong tiết học đầu tiên của học kỳ mới.

Năm nay, Yang bắt đầu chuyển từ việc học và thử nghiệm AI trên mạng sang trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ. Cậu tham gia một số cuộc thi hackathon – những cuộc thi lập trình diễn ra trong thời gian giới hạn, nơi các thành viên trong đội phối hợp để phát triển một sản phẩm phần mềm.

Dự án đầu tiên của Yang là một hệ thống thị giác sử dụng AI, được thiết kế để hỗ trợ người khiếm thị trang điểm. Sản phẩm này giành giải nhất tại Moonshot 48 Hackathon.

Sau đó, Yang tiếp tục tham gia HackMIT China 2026. Đội của cậu giành giải Best Pitch Award và đứng thứ hai trong hạng mục dự thi.

Sản phẩm của đội là một hộp cơm thông minh được trang bị hệ thống thị giác AI cùng các cảm biến. Dựa trên hồ sơ cá nhân và những món ăn được sử dụng, hệ thống đưa ra các gợi ý dinh dưỡng phù hợp cho từng người. Đồng thời, sản phẩm cho phép phụ huynh theo dõi thói quen ăn uống của con tại trường.

Tháng 4, Yang lập một đội có độ tuổi trung bình chỉ 13 tuổi để tham dự vòng chung kết cuộc thi hackathon do RedNote tổ chức. Nhóm phát triển một công cụ sử dụng AI nhằm chẩn đoán và tối ưu hóa nội dung dành cho các nhà sáng tạo nội dung gốc.

Dự án này giành một giải thưởng đặc biệt và thậm chí nhận được đề nghị mua lại trị giá 100.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 15.000 USD, từ một doanh nghiệp.

Trong một bài phát biểu, Yang kể rằng niềm đam mê lập trình của cậu bắt đầu từ năm lớp 2. Sau khi chơi trò chơi The Legend of Zelda, Yang bị cuốn hút bởi ý tưởng tự mình tạo ra một trò chơi.

Theo lời khuyên của cha, cậu bắt đầu tự học Scratch, một nền tảng lập trình trực quan, trước khi tiếp tục làm quen với C++ và “vibe coding” – cách phát triển phần mềm bằng việc sử dụng AI để hỗ trợ viết và hoàn thiện mã nguồn.

Theo Dushi Express, cha mẹ Yang đều không có nền tảng công nghệ chuyên môn. Tuy nhiên, cả hai chủ động tự tìm hiểu về AI để có thể theo kịp những mối quan tâm và sở thích công nghệ của con trai.

Khi Yang ngày càng được biết đến, một số influencer công nghệ Trung Quốc gọi cậu là “thiên tài trẻ tuổi” hay “Elon Musk tương lai”. Dù vậy, Yang và cha mẹ được cho là khá khiêm tốn trước những danh xưng và lời khen này.

Yang cũng tự đặt ra những nguyên tắc riêng để cân bằng giữa việc học ở trường và khám phá AI. Cậu đặt mục tiêu duy trì thành tích học tập trên mức trung bình, đồng thời dành khoảng 3 giờ mỗi ngày cho lập trình.

Trong tương lai, Yang muốn theo đuổi nghề lập trình viên hoặc trở thành một nhà nghiên cứu AI.

“Nếu có thể, tôi hy vọng mình có thể tạo ra dù chỉ một thay đổi nhỏ cho thế giới”, Yang chia sẻ với truyền thông.

Một người theo dõi trên mạng nhận xét rằng: “Trong tương lai, Yang có thể trở thành kiểu nhân viên mà mọi công ty đều mong muốn, khi đến năm 23 tuổi đã có 10 năm kinh nghiệm lập trình.”

Một người khác nói: “Tôi hy vọng một người như Yang, với sự tò mò và quyết tâm học hỏi, sẽ phát triển thành một doanh nhân có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với thế giới.”

Theo SCMP