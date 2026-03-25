Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài bà Tiến, có 10 bị can khác cũng bị truy tố về các tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt từ năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014–2019, sau đó được gia hạn đến hết năm 2024.

Quá trình triển khai, khi lựa chọn 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu có quan hệ sẽ được giới thiệu, trao đổi để làm việc với Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế. Trường hợp nhà thầu liên hệ trực tiếp, ông Thắng sẽ xin ý kiến bà Tiến trước khi thống nhất.

Sau khi được chấp thuận, ông Thắng cùng doanh nghiệp thống nhất các nội dung, đồng thời giao cho Trần Văn Sinh, thời điểm đó là Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế phối hợp lập hồ sơ mời thầu, đánh giá điều kiện.

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình làm việc, ông Thắng thỏa thuận tạo điều kiện để các nhà thầu trúng thầu, kèm theo yêu cầu chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Với cơ chế này, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu đã đưa cho ông Thắng tổng cộng 87,4 tỷ đồng; đến tháng 9/2021, ông tiếp tục nhận thêm một tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: TTXVN.

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó giám đốc điều hành Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế tiếp nhận công việc và tiếp tục cơ chế thu 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Tuy nhiên, do hai dự án gặp khó khăn trong triển khai, ông Tuấn được xác định mới nhận tổng cộng 12,1 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.



Trong vụ án này, viện kiểm sát cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế...

Đối với Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng... Quá trình điều tra, bà Tiến tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.

