Quán quân DIFF 2026 sẽ nhận thưởng bao nhiêu?

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2026 vừa công bố giải thưởng dành cho Quán quân DIFF 2026 và tên 2 đội sẽ tranh tài trong đêm chung kết.

Với sự đồng thuận tuyệt đối từ Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức DIFF 2026 đã công bố đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) là 2 đội pháo hoa sẽ tranh tài trong đêm chung kết DIFF 2026.

Quyết định được đưa ra trên các tiêu chí chấm điểm bài thi mỗi đội dựa trên: tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và chủ đề màn trình diễn; sự sáng tạo, đa dạng và phong phú về hiệu ứng và cường độ của màu sắc; lựa chọn âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; phần kết thúc và chất lượng của màn trình diễn; cảm xúc và đánh giá của Ban giám khảo.

Màn pháo hoa kịch tính của đội Bồ Đào Nha tại đêm thi thứ 5 - DIFF 2026.

Ban Tổ chức DIFF 2026 cho biết đêm chung kết DIFF sẽ diễn ra vào tối 11/7, mang với chủ đề United Horizons (Những chân trời kết nối). Hai đội thi sẽ phô diễn những tuyệt kỹ pháo hoa để giành giải thưởng danh giá trị giá 20.000 USD cùng Cúp và Giấy chứng nhận.

Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức sẽ công bố các giải thưởng: Giải Á quân DIFF 2026 trị giá 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận. Đặc biệt, do năm nay các đội thi đều trình diễn ấn tượng, sáng tạo, với chất lượng được đánh giá là vượt trội so với các năm trước, nên ban tổ chức DIFF 2026 quyết định bổ sung 2 giải thưởng gồm: Giải Sáng tạo trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận; và Giải Triển vọng trị giá 5.000 USD và Giấy chứng nhận.