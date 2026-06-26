Có gì bên trong tàu chuyên dụng đưa đón y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai?

Ngành Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2 phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai di chuyển giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Hơn 6h sáng 26/6, chuyến tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1 rời ga Hà Nội, đưa hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đến cơ sở Ninh Bình làm việc. Đây là ngày đầu tiên ngành đường sắt vận hành đôi tàu chuyên biệt phục vụ đội ngũ y tế của bệnh viện.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế mỗi ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bố trí đoàn tàu gồm 9 toa ghế ngồi mềm có điều hòa, không gian rộng rãi, phục vụ suất ăn nhẹ cùng các loại đồ uống như cà phê, trà và nước ép trong suốt hành trình.

Các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai, thực tập sinh, nghiên cứu sinh người nước ngoài hào hứng trong chuyến tàu đầu tiên về cơ sở Ninh Bình làm việc. Ảnh: B.N.

Khoảng hơn một giờ di chuyển từ Hà Nội đến ga Phủ Lý, các y bác sĩ có thể nghỉ ngơi, ăn sáng hoặc chuẩn bị cho công việc trước khi đến bệnh viện. Tại ga Phủ Lý, xe trung chuyển được bố trí sẵn để đưa đón nhân viên y tế đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tạo thành quy trình di chuyển khép kín.

Theo lịch trình, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Chiều về, tàu PL2 khởi hành lúc 17h20 và đến ga Hà Nội lúc 18h30. Đôi tàu hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Nhân viên phục vụ suất ăn nhẹ cùng các loại đồ uống như cà phê, trà và nước ép trong suốt hành trình. Ảnh: B.N.

Trong giai đoạn đầu, ngành đường sắt tăng cường nhân viên tại các ga để hướng dẫn, phân luồng hành khách, bảo đảm thời gian di chuyển và an toàn cho đội ngũ y tế.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường bệnh, được kỳ vọng góp phần giảm quá tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, đồng thời đưa các dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng. Việc vận hành đôi tàu chuyên dụng được xem là giải pháp hỗ trợ bài toán điều phối gần 1.300 cán bộ giữa hai cơ sở.

Đoàn tàu Bạch Mai là đôi tàu PL1/PL2 hoạt động cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Ảnh: B.N.

Đây là mô hình thứ hai được ngành đường sắt triển khai sau "tàu công chức" Hải Phòng. Trước đó, từ tháng 9/2025, đôi tàu HP15 và HP16 được đưa vào hoạt động phục vụ cán bộ, công chức Hải Phòng. Sau 9 tháng khai thác, gần 400 chuyến tàu đã vận chuyển hơn 170.000 lượt hành khách với hệ số sử dụng chỗ trên 90%.

Theo ngành đường sắt, việc tổ chức các đoàn tàu chuyên biệt thể hiện hướng khai thác mới, chủ động thiết kế sản phẩm vận tải theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng, thay vì chỉ phục vụ hành khách đi lại thông thường.