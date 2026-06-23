Hành trình kỳ diệu của bé gái chào đời chỉ nặng 0,7 kg

Đó là một em bé thuộc nhóm cực non tháng, cực nhẹ cân, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống.

Kỳ tích từ tuổi thai 25 tuần

Ngày 10/3/2026, vợ chồng anh Chen (Singapore) đến Đà Nẵng với kế hoạch nghỉ dưỡng ngắn ngày trước khi đón con gái đầu lòng. Không ngờ, một đêm trước ngày trở về, người vợ bị tiền sản giật nặng, phải nhập viện khẩn cấp tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

ThS.BS Huỳnh Thị Lệ, Trưởng khoa Sơ sinh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết sản phụ 38 tuổi, quốc tịch Singapore, nhập viện vào ngày 16/3 với dấu hiệu bất thường. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai con so 25 tuần 4 ngày, sản phụ bị tiền sản giật nặng, tràn dịch đa màng, hạ natri máu, theo dõi suy tim.

Với mục tiêu kéo dài thai kỳ lâu nhất có thể để tăng cơ hội sống cho em bé, các bác sĩ đã phải triển khai điều trị nội khoa tích cực và theo dõi sát tình trạng của mẹ và thai nhi từng ngày. Đối với thai nhi ở tuổi thai 25 tuần, mỗi ngày được ở lại trong bụng mẹ đều vô cùng quý giá, mang thêm cơ hội cho sự phát triển của phổi, não bộ và các cơ quan còn non nớt.

Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chúc mừng vợ chồng anh Chen trong ngày xuất viện.

Tuy nhiên, sau hai tuần điều trị, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con, ê-kíp Sản - Nhi đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra quyết định chấm dứt thai kỳ, mổ lấy thai 1 bé gái, bác sĩ sơ sinh đón bé chuyển về nhi sơ sinh điều trị tiếp

“Bé gái chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày, với cân nặng chỉ 720 gram. Đó là một em bé thuộc nhóm cực non tháng, cực nhẹ cân, phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ ngay từ những phút đầu tiên của cuộc sống”, bác sĩ Lệ chia sẻ.

Ngay tại phòng mổ, đội ngũ hồi sức sơ sinh đã có mặt để đón trẻ. Sau khi chào đời, bé được lau khô nhẹ nhàng, hỗ trợ hô hấp và đặt da kề da với mẹ. Trong những phút đầu tiên của cuộc sống, em bé nhỏ bé chỉ nặng 720 gam đã được cảm nhận hơi ấm từ mẹ - một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa đối với cả gia đình và đội ngũ chăm sóc.

Hành trình thử thách đầy cam go

Tuy nhiên, do tình trạng tiền sản giật nặng của người mẹ cần được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực sau phẫu thuật, mẹ con không thể ở bên nhau lâu hơn. Sau hơn một giờ tuổi, bé được chuyển đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục được chăm sóc và điều trị chuyên sâu.

Từ đây bắt đầu hành trình đầy thử thách của một em bé sinh cực non, cực nhẹ cân với nhiều nguy cơ và biến chứng của non tháng.

“Những ngày đầu đời của em là cuộc chiến đầy cam go. Do các cơ quan chưa trưởng thành, bé phải đối mặt với nhiều bệnh lý nặng như suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, hạ đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh. Có thời điểm trẻ phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn và được theo dõi liên tục trong môi trường hồi sức tích cực”, bác sĩ Lệ cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Lệ, đối với những trẻ sinh cực non, hành trình điều trị không được tính bằng ngày mà bằng từng tuần, từng tháng với vô vàn thử thách. Mỗi gam cân nặng tăng thêm, mỗi lần giảm được mức hỗ trợ hô hấp hay mỗi cữ bú thành công đều là những cột mốc đáng quý trên hành trình trưởng thành của trẻ.

Trong hành trình ấy, nỗ lực không chỉ đến từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Cha mẹ của bé giữ vai trò chủ chốt trong quá trình điều trị và phục hồi của con. Suốt nhiều tháng nằm viện, họ gần như đồng hành cùng con mỗi ngày tại đơn vị hồi sức sơ sinh.

Từ những giờ phút thấp thỏm theo dõi từng chỉ số trên màn hình monitor, đến những lần thực hiện da kề da, chăm sóc Kangaroo, tập cho con bú từng giọt sữa đầu tiên, tất cả đều được thực hiện bằng sự kiên trì, tình yêu thương và niềm tin mãnh liệt.

Bức cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng của vợ chồng anh Chen.

Sau nhiều tháng điều trị và theo dõi tích cực, điều kỳ diệu đã đến. Từ một em bé nặng vỏn vẹn 720 gam khi chào đời, phải phụ thuộc vào các phương tiện hồi sức hiện đại, bé đã từng bước vượt qua các biến chứng nguy hiểm, tự thở, bú tốt và tăng trưởng ổn định.

Ngày xuất viện, bé đạt tuổi thai hiệu chỉnh 39 tuần, cân nặng 2,6 kg, sức khỏe ổn định, phản xạ tốt và đủ điều kiện trở về nhà trong vòng tay hạnh phúc của gia đình.

Gia đình bé xúc động chia sẻ: “Chúng tôi chỉ định đi nghỉ ngắn ngày, không ngờ cuộc sống thay đổi 180 độ. Chúng tôi phải đối mặt với sinh tử ở đất nước xa lạ, chỉ giao tiếp bằng Google Translate. May mắn thay, vợ và con gái đều được chăm sóc tận tình. Lời nói không thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi dành cho các bác sĩ và y tá. Chúa phù hộ cho tất cả các bạn!”