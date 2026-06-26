Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế với robot AI thay khớp

Ngày 24/6, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, khẳng định đẳng cấp cao về năng lực chuyên môn, công nghệ và hiệu quả ngang tầm thế giới về lĩnh vực này.

Buổi lễ trao 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint cho Bệnh viện Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Robot thay khớp chủ động thế hệ mới nhất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3/2026. Chỉ sau hơn 2 tháng, gần 100 người bệnh đã được thực hiện thay khớp gối, khớp háng bằng robot AI thế hệ mới này với hiệu quả thành công 100%, an toàn vượt trội, không có biến chứng nghiêm trọng.

Với những thành tích đặc biệt này, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã xuất sắc đạt cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế đầu tiên cho Việt Nam bao gồm: Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI.

Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO cho biết,Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này từ CUREXO. Đây là cột mốc tiên phong đối với lĩnh vực chỉnh hình tại Việt Nam. Có bốn tiêu chí nghiêm ngặt và toàn diện được xem xét để trao các chứng nhận này.

Thứ nhất, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao đồng bộ, đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ hoàn hảo với hệ thống robot.

Thứ hai, số lượng và hiệu quả phẫu thuật cao, đơn vị phải đạt được tần suất sử dụng robot cao và ổn định vào các ca phẫu thuật thực tế, minh chứng xuất sắc cho hiệu quả, nhu cầu phẫu thuật và khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt, liền mạch, khép kín trong cùng một bệnh viện.

Thứ ba, năng lực lâm sàng, khám chữa bệnh và đảm bảo tính an toàn, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi sau phẫu thuật tuyệt vời của người bệnh.

Thứ tư, năng lực học thuật và đào tạo, sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành, tay nghề cao, sở hữu năng lực học thuật và thực tiễn lâm sàng có khả năng giảng dạy, hướng dẫn và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Robot AI CUVIS-Joint chuyên phẫu thuật thay khớp. Clip: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết đây là dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định tầm cao mới năng lực khám chữa bệnh, chất lượng chuyên môn trong cả lâm sàng và đào tạo, khẳng định sự phát triển đột phá về y tế công nghệ cao của Việt Nam. Trong đó, Tâm Anh là đơn vị tiên phong về đầu tư và ứng dụng công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý. Với hiệu quả và chất lượng điều trị thay khớp thành công gần như tuyệt đối, người bệnh được thụ hưởng chất lượng điều trị quốc tế đỉnh cao với công nghệ robot hiện đại ngay trong nước, với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều lần.

Mô phỏng robot AI chủ động cắt xương thay khớp chuẩn xác từng milimet theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khác với các hệ thống robot bán chủ động trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần độ “siêu chính xác”, đặc biệt ở những khu vực hiểm hóc mà mắt người, tay người dù tốt đến đâu cũng rất khó thực hiện hoàn hảo.

Bác sĩ đang dùng robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong số gần 100 ca bệnh đã phẫu thuật thành công trong thời gian ngắn, có những ca phức tạp do người bệnh đã bị biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm, chân vòng kiềng hoặc chân chữ X nhiều năm, bệnh nhân lớn tuổi, loãng xương, đã biến dạng trục chi đáng kể hoặc có nẹp vít do gãy xương kèm theo…

Như trường hợp của ông Hoàng (77 tuổi), 13 năm trước có chỉ định phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo ở cả hai chân và chọn thực hiện ở chân phải trước. Tuy nhiên, kết quả điều trị không như mong đợi, kích thước khớp nhân tạo không phù hợp, nhô lên cao, cảm giác khớp không “dính” vào xương, gây đau khi vận động. Lo ngại về hiệu quả điều trị nên ông không mổ chân trái, chấp nhận sống cùng đau đớn trong nhiều năm. Gần đây, tình trạng chân trái ngày càng nghiêm trọng, ông Hoàng đến khám tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Kết quả sụn khớp của ông gần như không còn, hai đầu xương va chạm vào nhau khi vận động gây đau kinh hoàng. Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và tránh những di chứng sau mổ như ở chân phải, bác sĩ chỉ định thay khớp gối chân trái cho ông Hoàng bằng robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới và không sử dụng garo (dụng cụ hạn chế lưu thông máu) trong mổ. Chỉ vài giờ sau mổ, ông Hoàng đã vận động nhẹ. Ngày đầu tiên, người bệnh cho biết giảm đau đáng kể và có thể tập đi lại.