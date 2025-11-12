Triển lãm Vietnam Foodexpo 2025 kết nối toàn cầu qua không gian ảo 3D Arobid TradeXpo

Triển lãm trực tuyến Vietnam Food Expo 2025 ra mắt trên nền tảng Arobid TradeXpo, diễn ra từ 12–30/11 song song với sự kiện tại TP.HCM, mở rộng kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt và quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm, nông sản, thủy sản.

Ngày 12/11, tại TP Hồ Chí Minh, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2025 đã khai mạc và mở cửa miễn phí và kéo dài đến ngày 15/11. Phiên bản trực tuyến của Vietnam Food Expo 2025 được phát triển toàn diện trên nền tảng công nghệ Arobid TradeXpo - hệ sinh thái công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển, tích hợp các giải pháp tiên tiến giúp tối ưu hóa trải nghiệm triển lãm và kết nối giao thương toàn cầu.

Điểm nổi bật của nền tảng là không gian gian hàng 3D và công nghệ thực tế ảo VR360, mang đến trải nghiệm trực quan, sống động cho khách tham quan. Doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, video, brochure và hình ảnh thương hiệu một cách sinh động, giúp khách hàng “tham quan” gian hàng như đang có mặt trực tiếp tại hội chợ.

Ngoài ra, Arobid TradeXpo còn tích hợp các tính năng tương tác thông minh như Go Live, Business Matching, Business Pitching, cho phép doanh nghiệp kết nối và đàm phán trực tiếp với đối tác trong và ngoài nước theo thời gian thực.

Toàn bộ quá trình giao thương được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý báo giá, hồ sơ điện tử và hợp đồng trực tuyến, giúp hoạt động thương mại diễn ra minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Khách quốc tế trải nghiệm công nghệ triển lãm trực tuyến do doanh nghiệp Việt Nam phát triển - Arobid TradeXpo.

Doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng có thể tham dự các hội nghị, hội thảo trực tuyến chuyên ngành, cập nhật xu hướng chuyển đổi xanh, tiêu chuẩn bền vững và các yêu cầu mới trong thương mại quốc tế – từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Chia sẻ về nền tảng, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, khẳng định: “Arobid TradeXpo không chỉ là nền tảng triển lãm số, mà là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi phương thức tiếp cận thị trường".

Arobid tập trung giải quyết ‘nỗi đau’ lớn nhất của doanh nghiệp là chi phí marketing cao và giới hạn tiếp cận khách hàng. Với TradeXpo, doanh nghiệp có thể giảm chi phí từ 50% đến 80%, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nhờ khả năng tích hợp công nghệ đa chiều, nền tảng giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí marketing, truyền thông, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế một cách thông minh và bền vững hơn so với các phương thức xúc tiến thương mại truyền thống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Vietnam Foodexpo 2025 quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, máy móc và công nghệ chế biến. Sự kiện ghi nhận hơn 2.000 lượt đăng ký tham quan của nhà mua hàng từ hơn 50 quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng thăm gian trưng bày của Arobid tại Vietnam Foodexpo 2025.

“Vietnam Foodexpo 2025 sẽ tiếp tục là cơ hội kết nối, hợp tác và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm Việt Nam" - Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Vietnam Foodexpo 2025 có quy mô lớn với trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế - đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Thái Lan, Brazil, Ý, Malaysia,...