MISA AMIS OneAI - giải pháp phổ cập AI tới tất cả người dùng Việt Nam

Trước việc Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng AI thấp so với mức trung bình của thế giới, ngày 12/9, acông ty MISA đã giới thiệu sản phẩm AMIS OneAI với tham vọng "phổ cập" AI đến doanh nghiệp và hộ gia đình.

Tỷ lệ sử dụng AI còn khiêm tốn

Theo Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII), giữa tầm nhìn và thực tế hiện nay vẫn có một khoảng cách. Ông Thành dẫn báo cáo Chỉ số AI toàn cầu do tổ chức WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) công bố năm 2025, thì chỉ số "Sử dụng AI" của Việt Nam ở mức 37,3, thấp hơn chỉ số trung bình toàn cầu (38,8).

Điều này cho thấy tỷ lệ sử dụng AI tại Việt Nam vẫn ở mức thấp. Nguyên nhân, theo ông Thành, là do Việt Nam đang thiếu khoảng 150 nghìn nhân sự AI mỗi năm, dữ liệu cho AI thì phân mảnh, thiếu quy chuẩn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa coi AI là đòn bẩy cần đầu tư.

Còn theo ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc MISA, việc hạn chế sử dụng AI ở các doanh nghiệp Việt Nam là do chi phí sử dụng các sản phẩm AI khá cao, ước tính khoảng 56 USD/tháng/người, gây gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc chia sẻ tài khoản giữa các bộ phận trong doanh nghiệp gây ra những lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân. Lãnh đạo doanh nghiệp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả ứng dụng AI của các phòng ban, cũng như không biết được các bộ phận đang sử dụng AI hiệu quả hay lãng phí.

Trong bối cảnh đó, việc MISA tung ra ứng dụng AMIS OneAI có thể coi là lời giải cho bài toán phổ cập AI cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình.

MISA AMIS OneAI - giải pháp "tất cả trong một"

Theo ông Lê Hồng Quang, MISA AMIS OneAI là giải pháp tích hợp gần 20 mô hình trí tuệ nhân tạo phố biến trên thế giới vào trong một nền tảng của MISA. Thay vì sử dụng ChatGPT hay Gemini đơn lẻ, người dùng có thể dụng MISA AMIS OneAI để truy vấn và nhận được câu trả lời từ chính các chatbot nổi tiếng như ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn, so sánh kết quả giữa các công cụ với các phiên bản mới nhất. Đây là điểm nhấn giúp người dùng khai thác linh hoạt khả năng tạo ra nội dung, hình ảnh, cũng như tri thức của các công cụ.

MISA cũng đầu tư hệ thống máy chủ, sử dụng GPU H200 của NVIDIA, đặt tại Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu sử dụng AI với yếu tố bảo mật dữ liệu người dùng theo quy định của Nhà nước.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, MISA AMIS OneAI cung cấp một mô hình phân quyền sử dụng các mô hình AI. Có nghĩa là Ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể phân bổ mức sử dụng AI cho từng phòng ban, ưu tiên phòng ban cần sử dụng nhiều AI như phòng marketing, phòng phân tích chiến lược, trong khi những phòng ban như phòng hành chính, phòng nhân sự sẽ có mức sử dụng AI được phân bổ (credit) thấp hơn.

Theo ông Quang, chi phí cho 1.000 credit (phù hợp cho khoảng 10 người dùng), thì doanh nghiệp chỉ phải trả 1 triệu đồng/tháng. Với mức 3.000 credit, doanh nghiệp phải trả 3 triệu đồng/tháng, và mức 5.000 credit (phù hợp với 50 người dùng) thì doanh nghiệp cũng chỉ phải trả có 5 triệu đồng/tháng.

Điều này giúp doanh nghiệp có thể trang bị công nghệ cho toàn bộ nhân sự với mức chi phí được cho là vừa phải, đồng thời tạo điều kiện để quản lý việc cấp phát tài khoản và kiểm soát chi phí sử dụng theo từng phòng ban hay cá nhân.

Hơn nữa, nền tảng được thiết kế để vận hành linh hoạt trên cả web và thiết bị di động, tích hợp các giải pháp bảo mật để đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu trong các môi trường làm việc đa dạng.

Phiên bản dành cho cá nhân và gia đình cũng theo hướng tương tự khi một tài khoản sử dụng có thể phục vụ nhiều người trong cùng một hộ gia đình với tính năng bảo mật riêng biệt, cho phép mỗi thành viên có không gian sử dụng và lịch sử trò chuyện độc lập. Đây được xem là đáp ứng một mảng người dùng phổ thông, giúp gia đình tiếp cận và ứng dụng AI trong học tập, quản lý hay các hoạt động thường nhật.

Thách thức trong việc mở rộng ứng dụng AI

Cũng tại buổi ra mắt giải pháp MISA AMIS OneAI, lãnh đạo MISA và các chuyên gia đã chia sẻ về thực trạng và thách thức của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Mặc dù 75% doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI trong một số hoạt động như giao tiếp, mạng xã hội hay xử lý dữ liệu, nhưng phần lớn vẫn đang ở mức độ ứng dụng đơn lẻ hoặc cá nhân chứ chưa trở thành một văn hóa doanh nghiệp sâu rộng.

Một điểm hạn chế được nhắc đến là mức chi phí đầu tư cho AI vẫn còn khá cao, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kèm theo đó là các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu và khó khăn trong việc kiểm soát, đánh giá hiệu quả sử dụng AI.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm về doanh nghiệp sử dụng AI

Theo chuyên gia Lê Công Thành, Chủ tịch và Tổng giám đốc InfoRe Technology, để phổ cập AI một cách hiệu quả, cần có sự thay đổi tư duy từ lãnh đạo doanh nghiệp. Lãnh đạo phải coi AI như một công cụ hỗ trợ hoặc lực lượng lao động mới, từ đó tạo ra thói quen sử dụng và rèn luyện kỹ năng AI trong công việc hàng ngày. Đây cũng là cách để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp thân thiện với công nghệ số. Những giải pháp tích hợp như MISA AMIS OneAI có thể góp phần giảm chi phí và phân quyền quản lý hiệu quả hơn, giúp các tổ chức chủ động hơn trong việc ứng dụng.

Một trong những lo ngại được tập trung nhiều là về tính bảo mật và quyền riêng tư khi sử dụng các công cụ AI, nhất là với các dữ liệu nhạy cảm trong doanh nghiệp. Giải đáp cho vấn đề này, ông Bùi Thanh Minh, Phó tổng giám đốc MISA nói rằng những nền tảng AI miễn phí thường không có đủ cơ chế bảo vệ thông tin, nhưng các giải pháp có phí thì có thể cung cấp các tính năng mã hóa và quản lý định danh người dùng nhằm hạn chế rủi ro về dữ liệu. Ngoài ra, việc có hạ tầng đặt tại Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu và bảo mật thông tin.

Các chuyên gia cũng thảo luận về tương lai phát triển của AI tại Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp công nghệ được kỳ vọng sẽ tập trung phát triển những ứng dụng AI đặc thù, phù hợp với nhu cầu và đặc thù ngành nghề trong nước thay vì phụ thuộc vào các công nghệ toàn cầu như ChatGPT. Theo ông An Ngọc Thao, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), các công ty trong nước như FPT, Viettel, VNPT, MISA có thể tạo ra các giải pháp AI chuyên sâu phục vụ những lĩnh vực cụ thể như nông nghiệp, giáo dục hay đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, vai trò của các chuẩn mực đạo đức và quy tắc sử dụng AI cũng được nhấn mạnh để đảm bảo phát triển công nghệ một cách bền vững và có trách nhiệm.

Về phía MISA, ông Lê Hồng Quang cho biết chiến lược phát triển sản phẩm AI trong thời gian tới tập trung xây dựng hạ tầng công nghệ chủ động và mở rộng mô hình dịch vụ "AI như một dịch vụ" (AIaaS), bao gồm cả việc phát triển các nhân viên số (AI Agent) thay thế hoặc hỗ trợ các công việc cụ thể cho doanh nghiệp. Đồng thời, MISA cũng dự kiến cung cấp các công cụ phân tích và khai thác dữ liệu tích hợp để hỗ trợ công tác quản lý và vận hành hiệu quả hơn trên nền tảng OneAI.

Nhìn chung, sự ra mắt MISA AMIS OneAI được xem như một bước đi trong nỗ lực kết nối và phổ cập AI tới nhiều phân khúc người dùng, từ cá nhân đến tổ chức tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của hệ sinh thái AI trong nước. Dù vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình ứng dụng và vận hành, nhưng việc đầu tư vào các nền tảng công nghệ tích hợp và phù hợp với điều kiện trong nước được coi là một hướng đi được quan tâm trong chiến lược phát triển công nghệ số của Việt Nam hiện nay.