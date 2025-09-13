Xã A Lưới 2 tổ chức tập huấn ứng dụng AI - Tiên phong thực hiện Nghị quyết 57

Ngày 13/9/2025, tại hội trường UBND xã A Lưới 2, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra buổi tập huấn “Ứng dụng AI trong công việc hành chính và phục vụ người dân”, thu hút hơn 200 cán bộ của xã A Lưới 2 và các xã lân cận tham dự.

Buổi tập huấn nằm trong chương trình phổ cập kỹ năng số, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, hướng tới xây dựng chính quyền số.

Hơn 200 cán bộ địa phương tham gia buổi tập huấn đầy hứng khởi

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Châm – Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Media, các học viên được trải nghiệm thực tế các công cụ AI hỗ trợ xử lý văn bản, soạn thảo báo cáo nhanh, tối ưu công việc văn phòng, tra cứu thông tin chính xác và ứng dụng AI trong tương tác với người dân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Duy Khanh – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND A Lưới 2 nhấn mạnh:

“Việc tiếp cận và làm chủ công nghệ AI sẽ giúp cán bộ xã giảm bớt gánh nặng thủ tục, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, từ đó phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đây là bước đi quan trọng để xã A Lưới 2 hoàn thành các chỉ tiêu về chính quyền số mà Nghị quyết 57 đặt ra.”

Đồng chí Phan Duy Khanh – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND A Lưới 2 phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group chia sẻ:

“IGB Group cam kết đồng hành cùng các địa phương, trong đó có xã A Lưới 2, để đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là nhu cầu cấp thiết, giúp chính quyền cơ sở minh bạch, hiệu quả và gần dân hơn".

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group phát biểu tại buổi Tập huấn

Trong phần bế mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 phát biểu đầy xúc động:

“Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của IGB Group và bà Nguyễn Thị Ngọc Châm đã trực tiếp về với cơ sở để hướng dẫn cầm tay chỉ việc. Buổi tập huấn hôm nay không chỉ giúp đội ngũ cán bộ chúng tôi tiếp cận công nghệ AI một cách thực tiễn, mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, sẵn sàng tiếp nhận cái mới để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đảng ủy xã A Lưới 2 cam kết sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng AI vào công việc hằng ngày, phấn đấu trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số của huyện A Lưới.”

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 phát biểu tổng kết chương trình tập huấn

Buổi tập huấn kết thúc trong không khí hứng khởi, nhiều cán bộ chia sẻ họ đã áp dụng ngay kiến thức được học vào soạn thảo báo cáo, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho xã và giải quyết thủ tục hành chính. Đây là minh chứng cho việc công nghệ AI có thể trở thành công cụ đắc lực, giúp nâng cao hiệu quả công việc tại cơ sở.

Chương trình tại xã A Lưới 2 được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình mẫu để nhân rộng tại các xã khác trong huyện A Lưới, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số tại tỉnh Thừa Thiên Huế.