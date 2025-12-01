Chủ doanh nghiệp và chuyên gia nào được Thủ tướng chọn vào tổ tư vấn công nghệ?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2622 thành lập Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tổ giúp việc).

Theo Quyết định, ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ khoa học và Công nghệ, làm Tổ trưởng tổ giúp việc.

Các Tổ phó gồm: Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân là Tổ trưởng Tổ Giúp việc của Thủ tướng. Ảnh: Bộ KHCN.

Các thành viên tổ giúp việc gồm: Ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore; ông Nguyễn Nhật Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Vinasa; ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC.

Tổ giúp việc có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, giúp việc thường trực cho Thủ tướng trong việc phân tích các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và đề xuất các giải pháp cấp bách, mang tính đột phá, liên ngành; kịp thời đề xuất phương án chỉ đạo, điều hành và cơ chế điều phối nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là phân tích, dự báo xu hướng công nghệ lớn trong nước và trên thế giới, đánh giá tác động đa chiều đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam để tham mưu, khuyến nghị Thủ tướng ban hành các giải pháp, chính sách mang tính đón đầu, thích ứng hiệu quả; tham gia góp ý, phản biện về các nội dung kỹ thuật, công nghệ đối với các đề án, chương trình, báo cáo lớn liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ giúp việc được chủ động làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp; được đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; được mời tham dự các cuộc họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổ Giúp việc.

Tổ trưởng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này. Tổ trưởng Tổ giúp việc ban hành Quy chế hoạt động.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, sử dụng bộ máy hiện có để hỗ trợ vận hành Tổ giúp việc.