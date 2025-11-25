Tổng bí thư Tô Lâm: Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có nền tảng khoa học – công nghệ

Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định mục tiêu phát triển đất nước gắn chặt với giáo dục và khoa học - công nghệ. Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có thể tạo ra nền tảng cho khoa học - công nghệ và phát triển quốc gia.

Ngày 25/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Phát biểu thảo luận tại tổ, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định y tế và giáo dục là những trụ cột quan trọng của xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực phát triển nguồn nhân lực - một trong 3 trọng tâm đột phá. Mục tiêu là chăm lo cho con người, có nguồn nhân lực tốt, sức khỏe và bản lĩnh, tư duy kiến thức, tri thức để xây dựng và phát triển đất nước.

Về tên gọi của chương trình, Tổng bí thư nhấn mạnh “mục tiêu quốc gia” đã phản ánh trách nhiệm của toàn xã hội, không gói trong phạm vi một ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng. Ảnh: Dangcangsan.gov.vn.

Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý hiện có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia bị chồng chéo, nguồn lực phân tán, nhiều đề án, nhiều ban quản lý... mà kết quả không như mong muốn. Vì vậy, cần xem xét lại phạm vi, tránh trùng lặp, xác định rõ cơ quan chủ trì.

Trong y tế và giáo dục, Tổng bí thư nhấn mạnh 3 yếu tố cần đầu tư đồng bộ là: cơ sở hạ tầng; đội ngũ thầy cô, thầy thuốc; chương trình đào tạo. Cơ sở hạ tầng phải bảo đảm. Đội ngũ phải chuẩn, được đào tạo bài bản, có đạo đức, nhân cách. Chương trình đào tạo phải luôn cập nhật, chuyên sâu, phù hợp tốc độ thay đổi của tri thức khoa học.

Về y tế, Tổng bí thư yêu cầu chương trình phải xác định rõ đến giai đoạn 2030-2035 ngành phải đạt kết quả gì vượt trội, chứ không chỉ là những nhiệm vụ thường xuyên; trong đó cần coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng. Hiện công tác y tế còn nặng về khám chữa bệnh - tức là xử lý hậu quả vì dự phòng yếu.

Tổng bí thư đặt ra yêu cầu cần có giải pháp, kế hoạch để xử lý dứt điểm những bệnh truyền nhiễm như lao, sốt rét, viêm gan... không để tồn tại kéo dài, gây tốn kém cho cả hệ thống, đồng thời, phải giải quyết nguyên nhân căn cơ nền tảng của bệnh tật như môi trường ô nhiễm, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi nếu không xử lý các vấn đề căn cơ nêu trên thì "xây bao nhiêu viện, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể đủ".

Đối với giáo dục, Tổng bí thư khẳng định mục tiêu phát triển đất nước gắn chặt với giáo dục và khoa học - công nghệ. Từ bậc mầm non đến sau đại học phải là một chu trình đào tạo liên tục, tạo ra nguồn nhân lực có năng suất cao. Không đầu tư đầy đủ cho giáo dục thì khó có thể tạo ra nền tảng cho khoa học - công nghệ và phát triển quốc gia.

Tổng bí thư quán triệt tinh thần “có học sinh phải có lớp, có học sinh phải có trường, bảo đảm các cháu đều được đến trường".

Bên cạnh đó, Tổng bí thư bày tỏ trăn trở trước tình trạng phân tán điểm trường gây lãng phí hiện nay: Có nơi rất ít học sinh nhưng lại nhiều giáo viên; cá biệt có điểm trường 5-6 học sinh nhưng có đến 10 thầy cô.

Từ thực thế này, Tổng bí thư gợi mở việc tính toán mô hình phù hợp hơn như việc gom điểm trường, phát triển trường nội trú để học sinh được học trong môi trường tốt hơn và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ở vùng biên giới, cơ sở vật chất còn thiếu, tỷ lệ kiên cố hóa chưa thực chất, Tổng bí thư yêu cầu cần ưu tiên đầu tư đúng và đạt chuẩn.

Cũng thảo luận tại tổ, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực và thời gian. Mục tiêu cuối cùng phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng giai đoạn hiện nay chịu sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Do đó, giải pháp không chỉ dừng lại ở việc dạy tốt, học tốt theo cách truyền thống mà phải là một cuộc cách mạng về tư duy và công cụ để giáo dục, đào tạo phát triển.