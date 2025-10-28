Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, điều động 9 cán bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố và trao quyết định cán bộ lãnh đạo Vụ Kinh tế và Xã hội số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Internet Việt Nam, Viện Ứng dụng Công nghệ, Cục Công nghiệp CNTT, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 27/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và trao quyết định cho 9 cán bộ của 6 đơn vị trực thuộc.

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm gồm:

Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chánh Văn phòng Bộ giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Quốc Trung, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ giữ chức Phó viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ giữ chức Phó cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Linh Hương, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức Phó cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số.

Giao quyền Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số đối với bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số cho đến khi có quyết định khác.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và kỳ vọng các cán bộ nhận nhiệm vụ lần này sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Trần Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, bày tỏ rằng cơ hội lớn để các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần kiến tạo tương lai trong lĩnh vực công nghệ số.

Bà Trần Thị Quốc Hiền, Quyền Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số chia sẻ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó trọng trách; đồng thời cam kết cùng tập thể đơn vị đoàn kết, nỗ lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Kinh tế và Xã hội số trong năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế số và xã hội số của đất nước.