Khởi công siêu dự án Da Nang Downtown gần 80.000 tỷ đồng, có tòa tháp 69 tầng

Siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) được xây dựng trên diện tích 76,92 ha, tổng đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Sáng 19/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương... về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND TP Đà Nẵng và Sun Group tổ chức khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô 76,92 ha, tại phường Hòa Cường. Đây được xem là điểm nhấn mới, biểu tượng của Đà Nẵng trong hành trình trở thành trung tâm du lịch, thương mại và giải trí hàng đầu khu vực.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung cho hay sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Công trình được kỳ vọng sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hongkong (Trung Quốc), Singapore… đưa Đà Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế.

Theo chủ đầu tư, tâm điểm của Danang Downtown là Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm… Tại đây, sẽ diễn ra các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tổ chức bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408 m, đứng thứ 2 Việt Nam sau toà nhà Landmark 81 (461 m) tại TP.HCM. Toà tháp kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng sống động của Đà Nẵng đang vươn mình trong kỷ nguyên mới – nơi kết nối quá khứ và hiện tại, hướng đến tương lai.

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung nơi ánh mặt trời xuyên qua và chiếu những tia sáng rực rỡ như ngọn hải đăng dẫn đường...

Theo chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến “all in one”: từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt.