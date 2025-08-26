Chip xử lý đồ họa: "Đồng tiền" quan trọng nhất trong cuộc đua AI

Các giám đốc cấp cao của OpenAI đang liên tục nhấn mạnh về nhu cầu khổng lồ, dường như không có điểm dừng, đối với sức mạnh tính toán, đặc biệt là chip xử lý đồ họa (GPU). Đây được xem là "đồng tiền" quan trọng nhất trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay.

Nhu cầu "khát" GPU của OpenAI

Kevin Weil, Giám đốc Sản phẩm (CPO) của OpenAI, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Mỗi khi chúng tôi có thêm GPU, chúng sẽ được sử dụng ngay lập tức". Tuyên bố này cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt của công ty, nơi mà mọi tài nguyên tính toán đều được tận dụng tối đa để đẩy mạnh các dự án AI.

Giám đốc điều hành Sam Altman cũng từng tiết lộ rằng OpenAI dự kiến sẽ sử dụng hơn 1 triệu GPU vào cuối năm nay. Con số này cho thấy quy mô hoạt động khổng lồ của OpenAI, đặc biệt khi so sánh với xAI của Elon Musk, vốn tự hào với siêu cụm hơn 200.000 GPU mang tên Colossus để huấn luyện Grok4.

Không kém cạnh, Elon Musk, cựu đồng minh và nay là đối thủ của Altman, cũng tuyên bố muốn xAI có 50 triệu chip hiệu suất tương đương H100 của Nvidia trong 5 năm tới. Cuộc đua GPU giữa các "ông lớn" công nghệ đang diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt.

Sự cạnh tranh này không phải là không có lý do. Jonathan Cohen, Phó Chủ tịch Nghiên cứu Ứng dụng, ví GPU như một "loại tiền tệ" đối với các nhà nghiên cứu AI. Ngay cả các tổ chức từ thiện như Sáng kiến Chan Zuckerberg cũng sử dụng GPU như một công cụ để thu hút nhân tài. Điều này cho thấy tầm quan trọng của GPU đã vượt ra khỏi giới hạn của một linh kiện điện tử thông thường, trở thành một tài sản chiến lược.

Weil so sánh việc tăng số lượng GPU với sự bùng nổ của video trên Internet. "Mỗi khi chúng ta giảm độ trễ, tăng băng thông Internet, mọi người sẽ làm được nhiều việc hơn. Việc đăng tải video trước đây là điều không thể. Giờ đây, video đã trở nên phổ biến, bởi vì mạng lưới có đủ khả năng xử lý". Theo ông Weil, càng nhiều GPU, càng có nhiều ứng dụng AI mới ra đời, và công nghệ này sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Stargate: Dự án "nâng tầm" sức mạnh tính toán

Nỗi "khát" sức mạnh tính toán đã thúc đẩy OpenAI ra mắt dự án Stargate. Giám đốc Tài chính (CFO) Sarah Friar tiết lộ rằng đây là một dự án trị giá 500 tỷ USD, được hợp tác giữa OpenAI, Oracle và SoftBank. Mục tiêu của dự án này không chỉ là giải quyết vấn đề thiếu hụt GPU mà còn là giúp Mỹ đạt được Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

"Hiện tại, nhu cầu về GPU đang rất cao. Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là liên tục bị quá tải tính toán. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt Stargate. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện các bản dựng lớn hơn", Sarah Friar cho biết

Về mặt sản phẩm, ông Weil cho biết có nhiều lĩnh vực cần thêm GPU. Chúng có thể được dùng để giảm độ trễ, tăng tốc độ tạo mã token, ra mắt sản phẩm mới cho người dùng phổ thông, hoặc đơn giản là để chạy nhiều thử nghiệm hơn nhằm cải thiện chất lượng mô hình AI. Đồng thời, OpenAI cũng phải cân bằng giữa các yêu cầu từ nhóm sản phẩm và các nhà nghiên cứu để đảm bảo nguồn lực được phân bổ hiệu quả nhất.

Cuộc đua GPU giữa các công ty công nghệ lớn không chỉ là cuộc cạnh tranh về tài nguyên, mà còn là cuộc chiến giành lấy vị trí dẫn đầu trong tương lai của AI. Và với những tuyên bố táo bạo như của Altman và Elon Musk, cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn tiếp tục nóng lên.

Theo Business Insider