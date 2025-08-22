Đại học Quốc gia Hà Nội và CT Group hợp tác chiến lược về chip bán dẫn

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung nhấn mạnh sự cấp thiết của độc lập tự chủ trong khoa học công nghệ. Theo ông, sự phụ thuộc hoàn toàn vào chip nước ngoài, có thể khiến Việt Nam đối mặt nguy cơ gián đoạn, thất thoát dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở giai đoạn chuyển đổi số về môi trường số (Digital Twin), khi lượng dữ liệu và thiết bị tăng đột biến.

Việc làm chủ công nghệ thiết kế, sản xuất và thương mại hóa chip bán dẫn không chỉ là nhiệm vụ khoa học công nghệ mà còn là yêu cầu cấp bách của an ninh quốc gia.

Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung nhấn mạnh sự cấp thiết của độc lập tự chủ trong ngành bán dẫn.

Ông Chung đề xuất hình thành một nền công nghiệp bán dẫn độc lập, tự chủ, mạnh mẽ, tập trung phát triển dưới 10 loại chip thiết yếu, như: chip vi xử lý MCU, chip AI, chip IoT, chip tần số viễn thông và vệ tinh, nhằm phục vụ cả quốc phòng, an ninh lẫn dân sinh. Việc phát triển chip nội địa còn góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn của Đông Nam Á và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo Phó Giám đốc ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Bảo Sơn đánh giá lễ ký kết hợp tác giữa ĐHQGHN và CT Group là sự kiện cột mốc chiến lược, kết tinh tinh thần đồng hành, sáng tạo và phát triển giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

ĐHQGHN với hơn 5.000 cán bộ, giảng viên, gần 500 giáo sư, phó giáo sư, 1.600 tiến sĩ, cùng hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm và viện nghiên cứu hàng đầu là trung tâm đào tạo và nghiên cứu đa ngành, vượt chuẩn quốc tế. Đại học đã tiên phong trong triển khai Nghị quyết 57, thành lập công viên công nghệ cao, các viện nghiên cứu về công nghệ bán dẫn, lượng tử và trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát triển nhiều sản phẩm nghiên cứu chuyển giao thị trường.

4 trụ cột hợp tác sau lễ ký kết gồm: Đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn thực tiễn doanh nghiệp; Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chip bán dẫn, thiết bị bay không người lái, AI, đô thị thông minh và năng lượng sạch; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội như học bổng, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn nêu 4 trụ cột hợp tác.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, hợp tác “3 nhà” giữa nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp sẽ là cơ chế thúc đẩy nhanh các mục tiêu khoa học công nghệ, đảm bảo an ninh, tự chủ công nghệ chip bán dẫn và góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Hai bên cũng đề xuất hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm kiểm định chip và phát triển chip SIM cho máy bay không người lái, góp phần bảo đảm an ninh, đăng kiểm và khai thác hiệu quả mạng lưới thiết bị bay không người lái - một lĩnh vực công nghệ cao mà CT Group đã có hợp đồng xuất khẩu quốc tế đầu tiên.