Trường hợp hy hữu khi xương cá xuyên qua dạ dày mà không để lại vết thương

Bị sốt cao 39- 40 độ liên tục 7 ngày nhưng không giảm mặc dù đã uống thuốc hạ sốt, lại kèm theo đau bụng âm ỉ, anh N.H.H (26 tuổi, ở Hà Nội), mới đến cơ sở y tế để khám.

Anh H. được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nhưng điều trị kháng sinh 3 ngày liền vẫn sốt, vẫn đau bụng hạ sườn phải âm ỉ kèm ho húng hắng, rát họng. Lúc này, anh H. tự đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm trong máu tăng cao, dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng, nên anh H. được đưa vào điều trị tại khoa Vi rút ký sinh trùng với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết - áp xe gan. Các bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa kết hợp với can thiệp ổ áp xe dưới siêu âm để dẫn lưu điều trị áp xe gan.

Tuy nhiên, việc can thiệp ổ áp xe gặp nhiều khó khăn, bởi khối áp xe có nhiều vách, khó can thiệp qua siêu âm hiệu quả như mong muốn. Hơn nữa, ổ áp xe sát với bao gan (bao xơ bao bọc bên ngoài gan), lại chia nhiều vách bên trong và vị trí thuận lợi cho can thiệp nội soi để loại bỏ triệt để ổ áp xe. Vì thế, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi cho anh H.

TS. Nguyễn Minh Trọng, Trưởng khoa Ngoại Gan mật – Tiêu hóa và Ung bướu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết: Quá trình mổ nội soi cho bệnh nhân, các phẫu thuật vén mặt dưới của gan lên thì thấy ổ áp xe. Khi chạm vào ổ áp xe thì bất ngờ thấy xuất hiện ngay một đoạn xương cá nhọn, dài 4cm.

Cả ê kíp rất ngạc nhiên. Bởi dị vật cắm vào gan không phải hiếm gặp, như có người ngậm tăm rồi vô tình hay ngủ quên và nuốt phải. Tăm thì qua được và hay gặp ở hố manh tràng và gây thủng ở đó. Còn xương cá thường mắc tại thực quản nhiều hơn, vì xương cá khó qua được thực quản vì có thể gây thủng thực quản hoặc dạ dày.

Mảnh xương cá lấy ra từ gan của anh H. và được "chủ nhân" mang về làm kỷ niệm



“Nhưng bệnh nhân này có xương cá ở trong gan, chắc hẳn xương cá phải đi vào từ đường tiêu hóa. Do vậy, để chắc chắn chúng tôi phải phối hợp nội soi …2 ống mềm để soi dạ dày trong mổ tìm điểm thủng thành dạ dày. Bác sĩ chuyên khoa nội soi tiến hành ngay trong mổ để kiểm tra lại toàn bộ đường tiêu hóa trên, thực quản, bờ cong dạ dày, thì đều không thấy tổn thương. Tức là dị vật có thể đã chui qua thành dạ dày, gây thủng rồi tổn thương tự liền, sau đó mới đi vào gan”- TS. Trọng cho hay.

TS. Trọng cũng cho biết thêm: Thông thường bệnh nhân có dị vật từ đường miệng đâm xuyên qua dạ dày và đi vào gan gây ổ áp xe tại gan. Ổ áp xe gan có xu hướng sẽ thông với dạ dày và vỡ mủ từng đợt chảy vào dạ dày. Nhưng trường hợp này rất lạ là không phát hiện bất cứ tổn thương nào ở hệ tiêu hóa.

Sau khi được mổ nội soi kết hợp với điều trị kháng sinh, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân đã ổn định hơn và bệnh nhân có thể xuất viện sớm.

TS Trọng khuyến cáo mọi người: Dị vật ở đường tiêu hóa có thể xẩy ra với tất cả mọi người. Khi nghi hóc dị vật không nên tự lấy dị vật, mà cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và lấy dị vật an toàn.

