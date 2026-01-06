Sổ sức khỏe điện tử VNeID chính thức thay sổ giấy, người dân hưởng nhiều tiện ích

Bộ Y tế chính thức công bố dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý như sổ giấy, giúp người dân bớt thủ tục, tránh xét nghiệm trùng lặp và chủ động quản lý hồ sơ sức khỏe của mình.

Quyết định 31/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ký hôm nay, 6/1, cho phép dùng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay thế sổ giấy trong thủ tục hành chính. Các thông tin y tế được phép khai thác gồm thông tin hành chính, tiền sử dị ứng, bệnh tật, tiêm chủng, thông tin khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm và tóm tắt hồ sơ bệnh án. TS Hà Anh Đức nhấn mạnh quyết định này thể chế hóa nguyên tắc dùng dữ liệu thay giấy tờ, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế trên toàn quốc. Người dân có thể truy cập và tải về bản ghi chi tiết từng đợt khám chữa bệnh dưới dạng file PDF trên VNeID, đồng thời Bộ Y tế yêu cầu bảo mật và an toàn dữ liệu theo luật định.

Quyết định 31/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ký hôm nay, 6/1, cho phép dùng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay thế sổ giấy trong thủ tục hành chính, mở ra thay đổi lớn: Người dân không còn phải “ôm hồ sơ y tế”, khám, chữa bệnh (KCB) thuận tiện hơn, an toàn hơn và được bảo vệ tốt hơn về quyền dữ liệu cá nhân.

Quyết định này có tác động trực tiếp đến người dân trong tiến trình chuyển đổi số y tế, đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cách người dân tiếp cận, sử dụng và làm chủ thông tin sức khỏe của chính mình.

Giờ đây, người dân đi KCB không cần ôm theo hồ sơ giấy nữa

Điểm cốt lõi của Quyết định số 31/QĐ-BYT là khẳng định dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID thì có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị và cơ sở KCB không được yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ y tế nếu thông tin đã có trên VNeID.

Quy định này chấm dứt tình trạng mỗi nơi yêu cầu một kiểu, người dân phải mang theo sổ khám bệnh, giấy ra viện, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm mỗi lần đi khám, chuyển tuyến hay làm thủ tục bảo hiểm.

Chỉ với một ứng dụng VNeID, dữ liệu y tế đã có thể được sử dụng hợp pháp trong nhiều giao dịch hành chính liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Những thông tin y tế nào được sử dụng?

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, các nhóm thông tin y tế được phép khai thác, sử dụng thay cho sổ giấy là các dữ liệu đã có trong hệ thống, gồm thông tin hành chính; tiền sử dị ứng, bệnh tật, tiêm chủng; thông tin từng đợt KCB; kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc đã sử dụng; và tóm tắt hồ sơ bệnh án.

TS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý KCB Bộ Y tế, cho VietTimes biết thêm: Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có được phép sử dụng thay cho bản giấy; đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

“Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc dùng dữ liệu thay giấy tờ trong y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân và cơ sở KCB, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên toàn quốc” – TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đức, đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân.

Dùng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID thay thế sổ giấy, người dân không lo quên hay thất lạc giấy tờ

Người dân hưởng nhiều lợi ích

Lợi ích đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là giảm mạnh thủ tục hành chính. Người dân không còn phải photo, công chứng hay lưu giữ hàng chồng hồ sơ y tế. Nguy cơ thất lạc giấy tờ, thiếu hồ sơ khi đi khám hoặc làm thủ tục gần như được loại bỏ.

Lợi ích thứ hai là chất lượng KCB được nâng lên. Khi bác sĩ có thể tiếp cận đầy đủ tiền sử bệnh tật, dị ứng và các đợt điều trị trước đó trên VNeID, việc chẩn đoán và điều trị sẽ chính xác hơn, hạn chế trùng lặp xét nghiệm, giảm rủi ro trong kê đơn, vì thế, người bệnh tiết kiệm chi phí và được an toàn hơn.

Lợi ích thứ ba là quyền chủ động của người bệnh đối với dữ liệu sức khỏe. Quyết định 31 cho phép người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp truy cập và tải về bản ghi chi tiết từng đợt KCB dưới dạng file PDF ngay trên VNeID, thuận tiện cho việc theo dõi điều trị, chuyển viện hoặc khám chuyên khoa.

Đáng chú ý khi Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật và an toàn dữ liệu. Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật KCB và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân có quyền được biết, được tiếp cận, sử dụng và được bảo vệ dữ liệu sức khỏe của mình.

Việc chính thức sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID không chỉ là bước tiến của y tế số, mà còn là một quyết định mang đậm tính dân sinh, giúp giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí và đưa quyền quản lý hồ sơ sức khỏe về đúng với người dân.