Ca mổ “3 trong 1” giúp người đàn ông 77 tuổi thoát cảnh bị bệnh hành hạ nhiều năm

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho người đàn ông 77 tuổi mắc cùng lúc ba bệnh: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu.

Thông tin được ThS.BSNT Nguyễn Duy Trí Dũng, Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho VietTimes biết vào chiều nay, 25/9.

Ông X. nhập viện trong tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài, tiểu khó, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, kèm những đợt tiểu máu. Ngoài ra, vùng bìu phải xuất hiện một khối bất thường, phát triển nhanh chóng, gây vướng víu, nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định đây là khối u mỡ vùng bìu phải, kích thước 12–15 cm, nặng gần 3 kg. Nếu không can thiệp sớm, khối u có thể chèn ép, gây biến chứng nguy hiểm và làm suy giảm chất lượng sống.

Bệnh nhân đang dần hồi phục sau ca mổ

Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và từng phẫu thuật nội soi cắt u tuyến tiền liệt cách đây 7 năm. Do chủ quan không tái khám định kỳ, các triệu chứng đường tiểu tái phát, ngày càng trầm trọng. Gần một năm nay, khối bất thường vùng bìu lớn nhanh khiến ông gặp khó khăn trong vận động, sinh hoạt, kéo dài cảm giác mệt mỏi, lo lắng.

Trước tình trạng phức tạp, TS.BS Nguyễn Đình Liên cùng ê-kíp Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật xử trí đồng thời cả ba bệnh lý trong một thì mổ.

BSNT Nguyễn Duy Trí Dũng cho biết lựa chọn này mang ý nghĩa đặc biệt với bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, bởi giúp giảm thiểu nguy cơ từ nhiều lần gây mê, đồng thời rút ngắn thời gian điều trị, hồi phục.

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã bóc tách, cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải, phẫu thuật nội soi xử trí thoát vị bẹn phải và can thiệp triệt để phần tuyến tiền liệt phì đại còn lại. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, triệu chứng tiểu tiện cải thiện rõ rệt, khối bất thường biến mất, mang lại sự nhẹ nhõm, thoải mái.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, gây rối loạn tiểu tiện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Thoát vị bẹn và u vùng bìu cũng thường gặp, nhưng nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến biến chứng. Người bệnh, đặc biệt nam giới trung niên và cao tuổi, khi có dấu hiệu rối loạn tiểu tiện, tiểu máu hoặc xuất hiện khối bất thường vùng bìu, cần đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thành công của ca phẫu thuật “3 trong 1” không chỉ giải thoát người bệnh khỏi ba “gánh nặng” hành hạ nhiều năm, mà còn cho thấy trình độ chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ của tập thể y bác sĩ Bệnh viện E.

Hiện khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học được đánh giá là một trong những mũi nhọn của bệnh viện, với thế mạnh về điều trị phì đại tuyến tiền liệt, sỏi thận, rối loạn sinh lý nam và nhiều bệnh lý nam khoa khác, bằng những phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, đem lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.