Ba Lan lắp radar và cảm biến tại dự án điện gió Baltic Power gần Kaliningrad, biến nơi đây thành tài sản giám sát chiến lược cho NATO trước mối đe dọa lai từ Nga.

Ba Lan đang biến một trang trại điện gió ngoài khơi lớn thành tài sản giám sát chiến lược cho NATO, tờ Euractiv đưa tin hôm 12/8. Dự án Baltic Power được cho là đang lắp đặt radar và cảm biến trên các tháp tuabin để đối phó với mối đe dọa lai từ Nga.

Nằm cách chưa đầy 200 km so với vùng Kaliningrad của Nga, Baltic Power sẽ trở thành một trong những trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất Ba Lan. Cơ sở gồm 76 tuabin này dự kiến hoàn thành vào năm 2026 và cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình.

Theo ông Marcin Godek, Giám đốc vận hành và bảo trì trang trại, các thiết bị giám sát được lắp đặt theo danh mục yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Động thái này được cho là nhằm ứng phó với loạt sự cố trong khu vực Baltic, bao gồm vụ phá hoại đường ống Nord Stream và thiệt hại đối với các tuyến năng lượng trọng yếu như Balticconnector và EstLink 2. Ngoài ra, hoạt động bị nghi là của máy bay không người lái và tàu, cùng tình trạng giả mạo và gây nhiễu tín hiệu trong quá trình xây dựng, cũng thúc đẩy quyết định tăng cường giám sát, theo nguồn tin.

“Các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi là rất thực tế”, ông Giles Dickson, Giám đốc điều hành nhóm vận động Wind Europe, nói. “Tài sản đang bị tấn công vật lý, không chỉ là tấn công mạng”.

Ông Ignacy Niemczycki, Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề EU của Ba Lan, cho biết: “Chúng tôi đang nhìn nhận cơ sở hạ tầng theo cách hoàn toàn khác so với một năm trước”.

Các quan chức phương Tây đã cáo buộc Nga liên quan đến thiệt hại của đường ống khí Balticconnector và cáp điện Estlink 2.

Moscow, vốn coi biển Baltic là khu vực chiến lược cho hoạt động hải quân và xuất khẩu năng lượng, nhiều lần bác bỏ các cáo buộc phá hoại, đồng thời cáo buộc phương Tây cố tình tạo ra câu chuyện sai sự thật để biến các tai nạn thường xảy ra thành bằng chứng chống lại Nga.

Điện Kremlin lên án việc NATO mở rộng sang phía đông là hành động khiêu khích đe dọa ổn định khu vực, đồng thời coi lo ngại của phương Tây về “sự hung hăng của Nga” là vô căn cứ, cho rằng NATO đang khai thác nỗi sợ hãi để hợp pháp hóa việc tăng ngân sách quân sự.

Các quan chức phương Tây từng nghi ngờ Nga phá hoại đường ống Nord Stream nhằm gây bất ổn an ninh năng lượng châu Âu. Trong khi đó, Moscow cáo buộc Washington đứng sau vụ nổ – một tuyên bố được nhà báo điều tra Seymour Hersh nhắc lại, dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ có liên quan.