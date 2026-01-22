Chân dung tân Tổng Giám đốc Chứng khoán LPBank

Ông Hoàng Việt Anh sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Chứng khoán LPBank thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Duy Khoa.

Ngày 22/1, HĐQT CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Duy Khoa. Đồng thời, bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Chứng khoán LPBank. Ảnh: LPBS

Ông Hoàng Việt Anh (sinh năm 1988) có trình độ Thạc sĩ Tài chính đầu tư tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh), Cử nhân Thương mại tại Đại học RMIT.

Ông từng giữ vai trò Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Giám đốc Quản lý khách hàng lớn/khách hàng chiến lược Chứng khoán VNDIRECT (VND), Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư Chứng khoán Pinetree.

Mới đây, LPBS đã có văn bản lấy ý kiến cổ đông về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến nộp đơn từ nhiệm. Danh sách ứng viên được đề cử gồm các ông: Phan Thành Sơn, Phạm Quang Hưng và Nguyễn Xuân Thái.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ), cựu Chủ tịch LPBank kiêm Quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai bầu Thuỵ.

Theo hồ sơ của ứng viên, ông Nguyễn Xuân Thái - con trai của bầu Thụy - có bằng cấp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ) giai đoạn 2022 – 2026.

Trước khi được đề cử vào HĐQT của một công ty chứng khoán khi tuổi đời còn rất trẻ, ông Thái đang là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng bắt đầu từ tháng 7/2025. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1).

Quay trở lại với LPBS, trong năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 1.690 tỷ đồng, gấp 8,6 lần so với cùng kỳ và vượt 66% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, gấp 6,5 lần năm 2024 với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân ở mức 10,25%.

Tổng tài sản doanh nghiệp tăng lên xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 13.196 tỷ đồng.