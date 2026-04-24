Nóng: Con gái ông Đỗ Anh Tú vào HĐQT TPBank

Bà Đỗ Quỳnh Anh (con gái ông Đỗ Anh Tú) chính thức gia nhập HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông TPBank đã bầu bà Đỗ Quỳnh Anh và bà Nguyễn Thị Hương Trang làm thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo thông tin công bố, bà Đỗ Quỳnh Anh sinh năm 1995, là con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch HĐQT TPBank. Bà Quỳnh Anh có bằng cử nhân tại Vassar College (Mỹ) và đang trong thời hoàn thành bằng Thạc sĩ ở nước ngoài.

Theo giới thiệu, bà Quỳnh Anh có hơn 6 năm công tác trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trong đó gần 4 năm làm việc tại bộ phận Dịch vụ kiểm toán và tư vấn quản trị rủi ro của PwC Việt Nam.

Bên cạnh đó, bà đã tham gia các nhóm kiểm toán thực hiện rà soát, phân tích chuyên sâu dữ liệu tài chính, lập báo cáo tài chính và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa ra khuyến nghị chiến lược đối với các khách hàng, tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng.

Ứng viên còn lại trúng cử vào HĐQT TPBank là Nguyễn Thị Hương Trang, sinh năm 1978, có trình độ thạc sỹ.

Theo giới thiệu, bà Trang có hơn 24 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán ở các doanh nghiệp, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý phụ trách về kế toán, kiểm soát. Bà đã trải qua gần 8 năm gắn bó với CTCP Diana Unicharm - doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân.

Bà Trang hiện là Kế toán trưởng CTCP Diana Unicharm.

Như vậy, HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 người. Trong đó ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch.

Chốt chia cổ tức 5% bằng tiền

Tại đại hội, cổ đông TPBank cũng thông qua phương án trả cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối, theo BCTC năm 2025 đã được kiểm toán của ngân hàng.

Ước tính số cổ phiếu được phát hành để chia cổ tức là hơn 416 triệu cổ phiếu, tương ứng giúp tăng vốn điều lệ của ngân hàng thêm tối đa 4.161 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của TPBank.

Bên cạnh đó, cổ đông TPBank cũng thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của TPBank với tỷ lệ phát hành 3,13%. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án này là tối đa 1.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành dự kiến sẽ do ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá 01 cổ phiếu (không thấp hơn 10.000 đồng). Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất 2 phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TPBank sẽ được tăng từ 27.740 tỷ lên 32.901 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết việc tăng vốn điều lệ cho năm 2026 là nhu cầu tất yếu, là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của TPBank nhằm nâng cao năng lực và ưu thế cạnh tranh, đẩy mạnh tốc độ phát triển, quy mô hoạt động và mở rộng thị trường.