Việt Nam - Campuchia thúc đẩy cao tốc TP.HCM - Phnom Penh, nghiên cứu khu kinh tế xuyên biên giới

Hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu mở rộng các đường bay giữa Việt Nam và Campuchia cũng như tuyến kết nối ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ngày 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet, cho rằng đây là dịp quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết, kết nối và hợp tác trong ASEAN.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu phát triển, thực hiện thành công Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I và các mục tiêu phát triển dài hạn đã đề ra.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Hun Manet đồng thời khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như kết quả các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Campuchia và Lào thời gian qua.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương; tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột; công tác phân giới cắm mốc, quản lý biên giới đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng đón gần 400.000 lượt khách Campuchia, tăng hơn 41%.

Trên tinh thần chuyển "tình nghĩa truyền thống" thành "động lực phát triển" và đưa "gần gũi lịch sử" thành "gần gũi chiến lược", hai bên đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; tái khẳng định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đồng thời thúc đẩy kết nối kinh tế, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia. Ảnh: VGP.

Hai bên thống nhất thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu mở rộng các đường bay giữa Việt Nam và Campuchia cũng như tuyến kết nối ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thông quan hàng hóa.

Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, vật liệu xây dựng, logistics, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai Thủ tướng nhất trí giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hoá những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, thúc đẩy giải quyết hòa bình các khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

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