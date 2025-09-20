Chân dung "ông lớn" bán lẻ máy tính HACOM

Từ một doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm máy tính, HACOM vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin, trúng nhiều gói thầu lớn.

Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM (viết tắt là HACOM, sở hữu thương hiệu HANOICOMPUTER) được thành lập vào tháng 9/2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm máy tính và thiết bị văn phòng.

Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay, HACOM trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin tại Việt Nam, với hệ thống các showroom quy mô và hiện đại trải dài từ Bắc vào Nam.

Cổ đông của HACOM gồm những ai?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 5/4/2016, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM tiền thân là Công ty Cổ phần Máy tính Hà Nội, được thành lập ngày 31/8/2001. Địa chỉ trụ sở tại phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Người theo đại diện pháp luật của công ty lúc này là Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1976, chức vụ Tổng giám đốc.

Vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thanh Sơn góp 8,6 tỷ đồng (tỷ lệ 43%); Nguyễn Mạnh Điệp góp 8,4 tỷ đồng (tỷ lệ 42%); Đặng Tiến Trung góp 1,6 tỷ đồng (tỷ lệ 8%) và Bùi Mạnh Thắng góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 5%).

Website bán hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM.

Trong nội dung đăng ký thay đổi doanh nghiệp từ ngày 8/4/2016 đến ngày 20/5/2016, công ty có vốn điều lệ 26 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thanh Sơn góp 11,18 tỷ đồng (tỷ lệ 43%); Bùi Mạnh Thắng góp 1,3 tỷ đồng (tỷ lệ 5%); Đặng Tiến Trung góp 2,08 tỷ đồng (tỷ lệ 8%) và Nguyễn Mạnh Điệp góp 10,92 tỷ đồng (tỷ lệ 42%).

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 21/6/2018, người đại diện theo pháp luật của công ty lúc này là Đặng Tiến Trung, sinh năm 1978, chức vụ Tổng giám đốc. Vốn điều lệ lúc này của công ty là 33 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân.

Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Thanh Sơn góp 14,19 tỷ đồng (tỷ lệ 43%); Bùi Mạnh Thắng góp 1,65 tỷ đồng (tỷ lệ 5%); Đặng Tiến Trung góp 2,64 tỷ đồng (tỷ lệ 8%) và Nguyễn Mạnh Điệp góp 13,86 tỷ đồng (tỷ lệ 42%);

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 27/12/2019, vốn điều lệ của công ty lúc này là 70 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân.

Tiếp đó, tại ngày cấp đăng ký thay đổi ngày 27/5/2021, vốn điều lệ của công ty được cập nhật là 140 tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân. Cổ đông sáng lập/góp vốn không được đề cập.

Vào ngày 8/9/2021 khi công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Máy tính Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM. Người đại diện theo pháp luật của công ty lúc này là Đặng Tiến Trung, chức vụ Tổng giám đốc.

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 1/12/2023, người đại diện của công ty lúc này được chuyển đổi từ ông Đặng Tiến Trung sang ông Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 1982, chức vụ Tổng giám đốc công ty. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty là 6 người.

Cập nhật đăng ký thay đổi gần nhất 25/8/2025, người đại diện theo pháp luật của công ty vẫn là ông Bùi Mạnh Thắng, chức vụ Tổng giám đốc. Thời điểm này, công ty giảm vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng xuống 100,8 tỷ đồng.

Nhà thầu quen mặt của Công ty CP Tin học - Viễn thông Hàng không

Theo dữ liệu của PV, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2014. Đến nay HACOM đã tham gia đấu và trúng 72 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu là hơn 108,41 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu trong vai trò độc lập là hơn 84,05 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu trong vai liên danh là hơn 24,36 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 21/8/2025, HACOM trúng thầu Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của điểm phục vụ hành chính công và bộ phận văn thư UBND phường do Văn phòng HĐND và UBND phường Nghĩa Đô là chủ đầu tư. Giá trúng thầu 352,73 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Đáng chú ý, HACOM là “đối tác quen” của Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không khi trúng tới 12 gói thầu (từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2024), trong cả vai trò độc lập lẫn liên danh, với tổng giá trị trúng thầu hơn 52,47 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 29/3/2024, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Nguyễn Tuấn Anh ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ phục vụ hệ thống MRO-IT, dự án mua sắm thiết bị công nghệ phục vụ hệ thống MRO-IT. HACOM đã “một mình một chợ” trúng gói thầu này với giá trúng thầu hơn 4,24 tỷ đồng (giá gói thầu hơn 4,3 tỷ đồng).

Trong vai trò liên danh chính, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM – Công ty cổ phần SSS Việt Nam (gọi tắt Liên danh HACOM – SSS Việt Nam) được chủ đầu tư là CTCP Tin học-Viễn thông Hàng không làm chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” tại gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ trang thiết bị CNTT phục vụ khách hàng giai đoạn 2023-2028.

Theo quyết định số 3076 ngày 24/11/2023 do Tổng giám đốc CTCP Tin học-Viễn thông Hàng không Nguyễn Tuấn Anh ký, Liên danh HACOM – SSS Việt Nam trúng thầu với giá hơn 12,45 tỷ đồng (giá gói thầu này hơn 12,65 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 16/6/2023, Tổng giám đốc CTCP Tin học - Viễn thông Hàng không Nguyễn Tuấn Anh cũng ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư hạ tầng hệ thống internet để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, thuộc dự án đầu tư hạ tầng hệ thống internet để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM với giá trúng thầu là hơn 3,248 tỷ đồng (giá gói thầu hơn 3,296 tỷ đồng).

Ngoài ra, vào ngày 17/11/2022, trong vai trò độc lập, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM cũng được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không lựa chọn là nhà thầu trúng thầu tại gói thầu đầu tư nâng cấp hệ thống mạng LAN. HACOM đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 11,13 tỷ đồng, còn giá gói thầu là hơn 11,33 tỷ đồng.

Doanh thu nghìn tỷ, lãi cỏn con

Theo dữ liệu của PV, năm 2024, HACOM ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.050 tỷ đồng; tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty giảm từ 122,04 tỷ đồng xuống còn hơn 106,15 tỷ đồng, tương đương giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính 2024 của công ty là doanh thu hoạt động tài chính “tụt dốc không phanh” từ hơn 927,89 triệu đồng (năm 2023) xuống chỉ còn hơn 59 triệu đồng, tương đương giảm gần 94% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty cũng ghi nhận đà giảm gần 7,3%, từ hơn 856 triệu đồng (năm 2023) xuống còn hơn 793 tỷ đồng (năm 2024). Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 674 triệu đồng, giảm 64,4%.

Kết thúc năm 2024, sau khi trừ đi các chi phí, HACOM báo lãi sau thuế gần 278 triệu đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với khoản lãi hơn 1,5 tỷ đồng trong năm 2023.

Tổng cộng tài sản của HACOM tính đến cuối năm 2024 là hơn 283 tỷ đồng, giảm hơn 37 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tập trung chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn với hơn 252 tỷ đồng, chiếm 89,1% tổng tài sản.

Đến thời điểm cuối năm 2024, công ty có hơn 25 tỷ đồng tiền mặt, trong khi con số này hồi đầu năm là hơn 13 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận gần 160 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HACOM đến cuối năm 2024 là hơn 119 tỷ đồng, giảm 23,3% so với hồi đầu năm, còn vốn chủ sở hữu là hơn 163,94 tỷ đồng.