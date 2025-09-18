Ai là chủ đầu tư đích thực dự án Trump International Hưng Yên sau hàng loạt điều chỉnh?

Sau khởi công, Kinh Bắc liên tục tung ra những bước đi dồn dập: tăng vốn kỷ lục, lập công ty con hàng nghìn tỷ đồng và nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tại dự án Trump International Hưng Yên.

Ông Donald Trump không sở hữu, phát triển, phân phối dự án

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch, sinh thái và sân golf Khoái Châu (tên thương mại Trump International Hưng Yên) khởi công tháng ngày 21/5/2025, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường bất động sản khi được quảng bá là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.

Theo giới thiệu, dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa The Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump - và đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) là Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Tỷ lệ góp vốn để phát triển dự án không được công bố.

Lễ khởi công càng gây tiếng vang khi có sự hiện diện của con trai Tổng thống Donald Trump là ông Eric Trump (Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization) cùng phu nhân Lara Trump

Ông Eric Trump, Phó chủ tịch Tập đoàn Trump Organization tại lễ khởi công. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chia sẻ với báo chí, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, nói rằng dự án tổ hợp sân golf Khoái Châu được nghiên cứu từ năm 2023, hoàn thiện thủ tục trong năm 2024, đã được đưa vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên và được Thủ tướng phê duyệt.

“Dự án thực chất đã được ký kết từ ngày 25/9/2024, trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ”, ông Tâm tiết lộ.

Về quá trình hợp tác, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc cho biết việc được The Trump Organization lựa chọn không hề dễ dàng. “Đây là thương hiệu toàn cầu, họ chỉ hợp tác với đối tác minh bạch, không liên quan đến rửa tiền hay nằm trong danh sách theo dõi (watch list) của chính phủ. Sau khi kiểm tra và thấy tôi ‘sạch’, họ mới bắt đầu hợp tác”, ông Đặng Thành Tâm nói.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện, toàn bộ dự án sẽ được The Trump Organization tiếp quản vận hành, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế gắn liền với thương hiệu Trump.

Sau lễ khởi công, nhiều thông tin trên truyền thông khiến dư luận hiểu lầm rằng Tập đoàn Trump đang trực tiếp đầu tư vào dự án. Nhưng gần một tháng sau, theo báo cáo được công bố bởi Văn phòng Đạo đức chính phủ của Mỹ (Office of Government Ethics), ông Donald Trump sẽ nhận 5 triệu USD phí nhượng quyền thương hiệu từ Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên.

Nhượng quyền thương hiệu cho Kinh Bắc, ông Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu USD.

Khoản tiền này được tiếp nhận thông qua DT Marks Vietnam LLC - công ty thuộc đơn vị quản lý thương hiệu Trump. Tại thời điểm công bố, DT Marks Vietnam LLC mới ghi nhận 4 triệu USD, tức một phần vẫn chưa thực thu.

Giá trị thực tế của hợp đồng nhượng quyền không được công khai mà chỉ được báo cáo là “không thể xác định một cách khách quan” (value not readily ascertainable). Điều này có nghĩa rằng giá trị thực tế của một thương vụ không hoàn toàn dựa trên con số công bố chính thức, mà có nhiều yếu tố cấu thành khác, khiến việc định lượng giá trị trở nên khó khăn hoặc không thể đo lường một cách khách quan.

Điều đáng chú ý, trong tài liệu quảng bá dự án dưới dạng sách điện tử (flippingbook) có lưu ý rằng: dự án Trump International Hưng Yên không thuộc quyền sở hữu, phát triển, hoặc phân phối bởi ông Donald Trump, Tập đoàn Trump, hoặc các công ty liên kết.

Quyền sử dụng tên và nhãn hiệu “Trump” được cấp cho Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên là đơn vị chủ đầu tư và phát triển dự án, theo thỏa thuận cấp phép từ DT Marks Vietnam LLC.

Tài liệu này cũng nhấn mạnh: Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt hoặc thu hồi theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng. Các hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và không đại diện cho thiết kế hoàn thiện của dự án.

Thông tin này sau đó cũng được làm rõ trong biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của KBC diễn ra cuối tháng 6. Tại đây, ông Charles Boyd Bowman, đại diện dự án Trump International Hưng Yên, khẳng định sau khi hoàn thành, Tập đoàn Trump sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án.

Hiện trạng khu đất diễn ra lễ khởi công hồi tháng 5/2025.

Tăng vốn, lập công ty con, mở rộng ngành nghề

Ít tháng sau lễ khởi công tháng hồi 5/2025, Kinh Bắc đã liên tục tung ra những bước đi dồn dập: tăng vốn kỷ lục, mở rộng ngành nghề, lập thêm công ty con với vốn hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời tập trung quyền lực vào một nhóm nhân sự chủ chốt.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên (Công ty Hưng Yên) - chủ đầu tư dự án Trump International Hưng Yên - là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 2/2021, đặt trụ sở tại tỉnh Hưng Yên, hoạt động trong 60 lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy thời điểm thành lập, vốn điều lệ công ty 1.800 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Yên là ông Đặng Thành Tâm (sinh năm 1964), cũng là người đứng đầu Kinh Bắc.

Các cổ đông sáng lập gồm: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm 60% vốn, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng nắm tỷ lệ 10%, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) nắm 30%.

Sau khi tăng vốn lên 6.886 tỷ đồng, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên nâng số ngành nghề kinh doanh từ 60 lên 71.

Đến tháng 6/2025, Công ty Hưng Yên tăng vốn điều lệ gấp gần 4 lần, từ 1.800 tỷ đồng lên 6.886 tỷ đồng. Chiến lược này được cho là nhằm tập trung phát triển dự án Trump International Hưng Yên.

Sau khi tăng vốn, ngày 27/8, doanh nghiệp này đã nâng số ngành nghề kinh doanh từ 60 lên 71. Ngoài bất động sản, công ty bất ngờ bổ sung hàng loạt lĩnh vực mới: giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, hoạt động bệnh viện, phòng khám đa khoa, y tế dự phòng, đến cả truyền tải - phân phối điện và sửa chữa thiết bị. Đây được cho là sự chuẩn bị để hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn liền với khu đô thị nghỉ dưỡng Trump International Hưng Yên, thay vì chỉ thuần bất động sản.

Sau tăng vốn, mở rộng ngành nghề, Công ty Hưng Yên còn góp 99% vốn điều lệ thành lập Công ty Cổ phần Trump International Việt Nam - doanh nghiệp được thành lập ngày 9/7/2025, có trụ sở tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên, với 61 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, vốn điều lệ của Công ty Trump International Việt Nam là 5.168 tỷ đồng. Trong danh sách cổ đông sáng lập, ngoài Công ty Hưng Yên nắm 99% vốn của Trump International Việt Nam, còn xuất hiện 2 nhà đầu tư khác.

Trong đó bà Phạm Thị Xuân (Mỹ Đức, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Thoa (Phú Xuyên, Hà Nội) cùng nắm 0,5% vốn. Không có bất kỳ thông tin nào về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Trump International Việt Nam.

Hiện người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty Trump International Việt Nam là ông Phạm Văn Lực (sinh năm 1985, quê Phú Xuyên, Hà Nội).

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán tháng 7 vừa qua, Kinh Bắc sở hữu 95% Công ty Hưng Yên. Như vậy, Kinh Bắc đang gián tiếp nắm 95,32% vốn Công ty Trump International Việt Nam, đồng nghĩa quyền kiểm soát tuyệt đối dự án Trump International Hung Yen.

Ngoài ra, một pháp nhân khác là Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên - công ty con của Công ty Hưng Yên - cũng được thành lập để tham gia phát triển dự án. Đây là đơn vị được giới thiệu trong hợp tác chiến lược với The Trump Organization nhằm triển khai hạng mục khách sạn 5 sao, sân golf và khu dân cư cao cấp trong quần thể.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên còn là pháp nhân đứng ra nhận quyền thương hiệu Trump như đã nhắc ở trên. Công ty này thành lập vào tháng 9/2024, có trụ sở tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp cũng hoạt động trong 60 lĩnh vực, trong đó bất động sản là kinh doanh chính.

Thời điểm thành lập, Công ty dịch vụ khách sạn Hưng Yên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Hưng Yên nắm tới 98% vốn, còn lại thuộc về 2 cá nhân là Nguyễn Minh Châu (Phú Xuyên, Hà Nội) và Vũ Văn Huỳnh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng nắm 1%.

﻿﻿ Cơ cấu cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên - công ty con của Công ty Hưng Yên cũng được thành lập để tham gia phát triển dự án.

Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty dịch vụ khách sạn Hưng Yên là ông Phạm Văn Lực, trùng với nhân sự lãnh đạo tại Công ty Trump International Việt Nam.

Bức tranh sau khởi công cho thấy Kinh Bắc đang ráo riết tái cấu trúc, lập thêm pháp nhân, tăng vốn nghìn tỷ và nhận nhượng quyền thương hiệu Trump để hiện thực hóa tham vọng với dự án Trump International Hưng Yên.

Thế nhưng, trái với những bước đi dồn dập, hiện trạng khu đất vẫn chỉ là bãi đất trống. Công tác giải phóng mặt bằng với mức đền bù 115 triệu đồng/sào cũng trở thành tâm điểm khi người dân cho rằng con số này chưa phản ánh đúng giá trị lâu dài của đất nông nghiệp.

(còn nữa)