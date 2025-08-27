Cảnh giác nguy cơ lừa đảo, tin giả trên mạng dịp lễ A80

Đối tượng xấu thường dùng chiêu trò tinh vi như: lừa đảo đặt phòng khách sạn, nhượng lại vé concert, sự kiện... Người dùng mạng cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các tin nhắn thương hiệu yêu cầu bấm vào đường link lạ.

Chiêu trò lừa đảo được nhận diện trong dịp lễ A80

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong dịp đại lễ, nhiều kẻ gian lợi dụng tâm lý của người dân muốn tìm phòng nghỉ giá rẻ, vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành, chúng đã vờ tung ra các gói phòng khách sạn, hay homestay hấp dẫn nhằm lừa đảo. Chúng yêu cầu khách đặt cọc tiền trước để giữ chỗ rồi biến mất sau khi nhận tiền.

Tương tự, hình thức lừa đảo nhượng lại vé concert hay sự kiện cũng rất phổ biến. Kẻ gian đăng tin nhượng vé “chính chủ, sát giờ” nhằm dụ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, rồi chiếm đoạt tiền mà không giao vé.

Cũng theo ông Vũ Ngọc Sơn, dịp này cũng xuất hiện tình trạng phát tán thông tin xuyên tạc lịch sử, lợi dụng hiệu ứng từ các bộ phim và nhu cầu tìm hiểu của người dân. Chúng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng clip giả, lan truyền luận điệu sai trái, gây hoang mang và làm “đầu độc” thông tin người dùng. Không chỉ vậy, hành vi giả mạo trạm phát sóng BTS để gửi tin nhắn thương hiệu (brandname SMS) mạo danh ngân hàng, công ty chuyển phát cũng đang gia tăng. Những tin nhắn này thường kèm theo liên kết độc hại, yêu cầu người nhận bấm vào để lấy thông tin tài khoản hoặc cài mã độc.

Khuyến cáo bảo vệ người dùng trên không gian mạng

Trước tình hình trên, chuyên gia của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khuyến cáo mọi người dùng đặc biệt lưu ý một số điểm quan trọng để phòng tránh rủi ro.

Người dân chỉ nên đặt phòng và nhận vé qua các kênh chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin người bán hoặc người tặng vé. Tuyệt đối không chuyển tiền trước cho cá nhân lạ mặt khi chưa xác minh rõ ràng. Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến lịch sử hoặc xã hội, chỉ nên tham khảo các nguồn báo chí hay cơ quan chức năng chính thống để tránh bị dẫn dắt bởi tin giả.

Đặc biệt cần cẩn trọng với các tin nhắn thương hiệu yêu cầu bấm vào đường link lạ hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP. Người nhận nên chủ động liên hệ trực tiếp với tổ chức, ngân hàng, đơn vị chuyển phát để xác thực thông tin. Cùng với đó, việc cập nhật thường xuyên các cảnh báo về an ninh mạng và chia sẻ cho bạn bè, người thân là rất cần thiết, giúp xây dựng một cộng đồng mạng lành mạnh và an toàn hơn.

Trong ngày lễ lớn của đất nước, bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng chính là thể hiện sự trách nhiệm với bản thân và xã hội.