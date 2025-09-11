CEO Oracle Larry Ellison - người vừa soán ngôi giàu nhất thế giới của Elon Musk

Cổ phiếu công nghệ Mỹ gần đây lại bùng nổ, trong đó nổi bật là của tập đoàn phần mềm kỳ cựu Oracle, đưa tài sản của ông chủ 81 tuổi Larry Ellison vượt qua Elon Musk.

Giàu lên nhanh chóng nhờ trí tuệ nhân tạo (AI)

Nhờ làn sóng AI, giá cổ phiếu công ty Oracle trong phiên giao dịch hôm 9/9 đã tăng gần 36% chỉ trong một ngày, vốn hóa thị trường lập tức nhảy vọt thêm 2.470 tỷ USD, đạt mức 9.330 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu Oracle đã tăng gấp đôi.

Cùng với đó, tài sản của nhà sáng lập Larry Ellison đã gia tăng nhanh chóng, đạt gần 400 tỷ USD, khiến ông vượt qua Elon Musk (CEO Tesla) để trở thành người giàu nhất thế giới.

Điều đáng chú ý là, dù doanh thu và lợi nhuận quý trước của Oracle không đạt được như kỳ vọng, nhưng nhờ lượng hợp đồng mới trong mảng điện toán đám mây tăng mạnh, triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty vẫn rất khả quan.

Công ty dự báo, đến năm tài chính 2030, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI, doanh thu điện toán đám mây của công ty sẽ tăng 77%, đạt 180 tỷ USD, và có thể tiếp tục leo lên hơn 1.440 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, cho thấy tiềm năng bùng nổ dài hạn.

Một yếu tố khác đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh chính là thông báo của Oracle rằng khối lượng đơn hàng chưa thực hiện đã vượt 450 tỷ USD. Công ty còn ký kết các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD với các “ông lớn AI” như NVIDIA và OpenAI, củng cố vị thế Oracle như một nhà cung cấp hạ tầng AI trọng yếu.

Larry Ellison gần đây cũng tích cực thúc đẩy chiến lược AI: ông từng ghé thăm Nhà Trắng, hợp tác cùng Masayoshi Son (CEO tập đoàn SoftBank) và Sam Altman (CEO OpenAI) để triển khai kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Những động thái này không chỉ thể hiện quyết tâm của Oracle trong cuộc đua AI mà còn củng cố niềm tin của giới đầu tư.

Oracle hiện được hưởng lợi lớn từ nhu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ đám mây OCI (Oracle Cloud Infrastructure) – hạ tầng dịch vụ đám mây thế hệ mới chi phí thấp hơn so với các đối thủ lớn nhờ tối ưu mô hình tính phí và phần cứng, nhưng tính bảo mật và hiệu năng cao.

Larry Ellison trở thành người giàu nhất thế giới nhờ tập trung vào AI.

﻿Ảnh: Chinatimes.



Tính đến ngày 31/8, chỉ số nghĩa vụ thực hiện còn lại (Remaining Performance Obligation – RPO) của công ty đã tăng 359%, lên tới 455 tỷ USD – được xem là chỉ báo quan trọng về doanh thu tương lai.

Larry Ellison tiết lộ rằng trong vài tháng tới, Oracle sẽ tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng mới trị giá hàng chục tỷ USD, có thể đẩy RPO vượt mốc 500 tỷ USD.

Theo chuyên gia Jacob Bourne của eMarketer - một công ty nghiên cứu thị trường và dữ liệu quốc tế có trụ sở tại Mỹ, các doanh nghiệp toàn cầu đang gấp rút tìm kiếm công cụ AI trên nền tảng đám mây có chi phí hợp lý, và Oracle đã kịp thời nắm bắt xu hướng này để chiếm chỗ đứng trong thị trường hạ tầng AI.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Top 5 người giàu nhất thế giới hiện nay là: 1. Larry Ellison (Oracle), khoảng 393–405 tỷ USD; 2. Elon Musk (Tesla, SpaceX,..), khoảng 380–390 tỷ USD; 3. Mark Zuckerberg (Meta), 260–$265 tỷ USD; 4. Jeff Bezos (Amazon), 240–255 tỷ USD; 5. Larry Page (Google/Alphabet), tài sản 195–210 tỷ USD.

Đời tư sôi nổi với sáu cuộc hôn nhân và mối tình “ông-cháu”

Bên cạnh đế chế kinh doanh đồ sộ, đời tư của Ellison cũng gây chú ý. Người vợ thứ sáu của ông, Jolin Zhu (Chu Kiều Lâm), đến từ Trung Quốc, và khoảng cách 47 tuổi giữa họ đã trở thành chủ đề nóng trên truyền thông và mạng xã hội.

Theo Daily Mail và Hong Kong 01, Zhu, 34 tuổi, sinh năm 1991 tại Thẩm Dương. Năm 2010, cô gái 21 tuổi sang Mỹ học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Michigan. Mối quan hệ của Zhu và Ellison đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhờ câu chuyện tình "ông - cháu". Hai người lần đầu tiên chụp ảnh cùng nhau tại một trận đấu NBA vào năm 2016, nhưng vẫn giữ kín.

Tháng 11/2024, chuyện tình của họ bộc lộ khi Đại học Michigan đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Allison và vợ ông, Jolin, trong một bức thư ngỏ cám ơn họ tài trợ cho đội bóng chày của trường.

Larry Ellison 81 tuổi và cô vợ 34 tuổi người Trung Quốc Jolin Zhu. Ảnh: Chinatimes.



Bên cạnh những thành tựu kinh doanh đáng chú ý, Allison, 81 tuổi, có một đời sống tình cảm phong phú. Jolin Zhu, người vợ thứ sáu, sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hiện cô đang sống trong biệt thự kiểu Nhật trị giá 110 triệu USD, tận hưởng một cuộc sống xa hoa nhưng kín đáo.

Sau khi Ellison trở thành người giàu nhất thế giới, câu nói "Vợ hiện tại của người đàn ông giàu nhất thế giới là một cô gái Trung Quốc" đã nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Nhìn lại lịch sử hôn nhân của Ellison, mỗi cuộc hôn nhân đều đầy rẫy những lời bàn tán. Người vợ đầu tiên của ông, Adda Quinn, chuyên gia về lịch sử Trung Quốc và sở hữu một nền tảng học vấn uyên bác. Người vợ thứ hai, Nancy Wheeler Jenkins, là một mỹ nhân tóc vàng cổ điển với phong thái ấn tượng. Người vợ thứ ba, Barbara Boothe, lại khá kín tiếng. Người vợ thứ tư, Melanie Craf, sở hữu phong thái tao nhã. Người vợ thứ năm, Nikita Kahn, là một nữ diễn viên người Ukraine 19 tuổi, cuộc hôn nhân của hai người chấm dứt chỉ sau 18 tháng.