CEO Nvidia: Trung Quốc sẽ chiến thắng trong cuộc đua AI

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp chip và trí tuệ nhân tạo (AI), vừa đưa ra một cảnh báo thẳng thắn: Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua AI.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tương lai AI của tờ Financial Times, ông Huang nhấn mạnh sự cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc. Ông chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng: “Như tôi đã nói từ lâu, Trung Quốc chậm hơn Mỹ chỉ vài nano giây trong lĩnh vực AI”. Tuy nhiên, ông Huang cũng bổ sung: “Điều quan trọng là nước Mỹ phải giành chiến thắng bằng cách tiến lên phía trước và giành được sự ủng hộ của các nhà phát triển trên toàn thế giới”.

Nvidia và áp lực từ chính sách hạn chế

Cảnh báo của CEO Nvidia được đưa ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng leo thang, với trọng tâm là việc kiểm soát chip AI . Nvidia, công ty chip AI hàng đầu thế giới và là công ty có giá trị nhất theo vốn hóa thị trường, đang đứng ở vị trí trung tâm của cuộc chiến này.

Ông Huang bày tỏ mong muốn Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua AI và thế giới sử dụng nền tảng công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, ông than thở rằng chính phủ Trung Quốc đã ngăn cản Nvidia tiếp cận thị trường.

Tại hội nghị các nhà phát triển Nvidia được tổ chức ở Washington tháng trước, ông Huang đã chia sẻ quan điểm phức tạp của mình: "Chúng tôi muốn nước Mỹ chiến thắng trong cuộc đua AI này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi muốn thế giới được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ của Mỹ. Chắc chắn là vậy".

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác với cộng đồng phát triển khổng lồ của Trung Quốc: "Chúng tôi cũng cần phải có mặt tại Trung Quốc để thu hút các nhà phát triển của họ. Một chính sách khiến Mỹ mất đi một nửa số nhà phát triển AI trên thế giới sẽ không có lợi về lâu dài, mà còn gây tổn hại cho chúng ta nhiều hơn".

Tình trạng căng thẳng càng gia tăng sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng chip Blackwell tiên tiến nhất của Nvidia – thế hệ chip mới nhất và mạnh nhất – nên được dành riêng cho các khách hàng Mỹ.

Ông Trump nói thêm rằng Washington sẽ cho phép Trung Quốc hợp tác với Nvidia, nhưng "không phải với các sản phẩm bán dẫn tiên tiến nhất".

Đáp lại những hạn chế này, CEO Jensen Huang trước đây đã từng cho biết Nvidia không nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu của Mỹ để bán chip tại Trung Quốc, viện dẫn lập trường của Bắc Kinh đối với công ty.

Những lời cảnh báo từ ông Huang làm nổi bật một thực tế phức tạp: để duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, Mỹ không chỉ cần công nghệ tiên tiến mà còn cần sự hợp tác của cộng đồng nhà phát triển toàn cầu. Việc cô lập một thị trường khổng lồ như Trung Quốc có thể là một con dao hai lưỡi, tạo điều kiện cho Bắc Kinh tăng tốc phát triển các công nghệ thay thế, tự chủ và cuối cùng là vượt qua Mỹ. Cuộc đua AI, theo Nvidia, không chỉ là cuộc chiến công nghệ mà còn là cuộc chiến về tài năng và thị trường.

Theo Reuters