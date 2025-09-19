Thỏa thuận 5 tỷ USD giữa Nvidia và Intel mang lại gì cho cả 2 bên?

Thỏa thuận này không chỉ là một khoản đầu tư tài chính mà còn là sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác chiến lược, với mục tiêu tạo ra "nhiều thế hệ" sản phẩm chip chung.

Thỏa thuận này là một tin cực kỳ tốt cho Intel, công ty đang nỗ lực vực dậy mảng sản xuất chip của mình. Mặc dù NVIDIA chưa trực tiếp cam kết sử dụng nhà máy của Intel để sản xuất chip AI của riêng mình, mối quan hệ đối tác này đã mang lại sự tin tưởng và uy tín đáng kể.

Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ cùng nhau phát triển các sản phẩm kết hợp bộ xử lý trung tâm (CPU) của Intel với chip AI và đồ họa (GPU) của NVIDIA, sử dụng công nghệ kết nối NVLink độc quyền của NVIDIA.

Các chuyên gia nhận định, mối quan hệ này có thể gián tiếp thúc đẩy quy trình sản xuất 14A của Intel, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là một quy trình sản xuất cực kỳ quan trọng đối với sự thành công dài hạn của Intel, và bản thân Intel cũng từng thừa nhận rằng họ cần đủ cam kết từ khách hàng để biện minh cho chi phí khổng lồ của nó.

Jack Gold, nhà phân tích chính tại J.Gold Associates, cho biết: “Bất kỳ mối quan hệ nào với NVIDIA vào thời điểm này, dù không nói rõ về dịch vụ đúc chip, đều nên được coi là khả năng mở rộng quan hệ đối tác trong tương lai”.

Nếu các sản phẩm chung này thành công, chúng sẽ cung cấp khối lượng sản xuất lớn mà Intel cần để duy trì khả năng đầu tư vào công nghệ sản xuất tiên tiến. Ben Bajarin, CEO của Creative Strategies, nhận định: "Điều này khiến tôi tin tưởng hơn rằng 14A sẽ tiếp tục, khi đó Intel sẽ có được lợi nhuận rất tốt từ các khoản đầu tư của mình".

Đối với NVIDIA, thỏa thuận này mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt. Công ty sẽ tiếp cận tốt hơn với một lượng lớn khách hàng doanh nghiệp và chính phủ, những người đã sử dụng chip của Intel trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, NVIDIA cũng có thể củng cố vị thế của mình trước các đối thủ cạnh tranh bằng cách tích hợp công nghệ của họ vào các sản phẩm chủ lực của Intel theo một cách mà chưa có bên thứ ba nào làm được.

Thách thức với AMD

Chịu tác động rõ ràng nhất của thỏa thuận này là đối với Advanced Micro Devices (AMD). AMD là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của cả NVIDIA và Intel trên thị trường chip đồ họa và bộ xử lý trung tâm. Việc hai đối thủ lớn hợp tác với nhau không phải là tin tích cực cho AMD.

Theo Jack Gold, việc NVIDIA và Intel bắt tay có thể làm giảm cơ hội hợp tác của AMD với các nhà sản xuất phần cứng lớn, đặc biệt là trong các phân khúc thị trường mà NVIDIA và Intel đang hướng tới.

Thỏa thuận lịch sử giữa NVIDIA và Intel đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn, hứa hẹn sẽ định hình lại cuộc cạnh tranh và mở ra những khả năng công nghệ mới trong tương lai.

Theo Reuters