Cảnh tượng siêu thực: Máy bay Mỹ công bố hình ảnh hiếm hoi bên trong tâm siêu bão Melissa

Không quân Mỹ công bố video máy bay xuyên qua tâm siêu bão cấp 5 Melissa – cơn bão mạnh nhất trong 174 năm. Jamaica bị tàn phá nặng nề với gió 295 km/h, 240.000 ngôi nhà mất điện và hàng nghìn người buộc phải sơ tán.

Không quân Mỹ vừa công bố một đoạn video kinh hoàng, ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay quân sự lao thẳng vào “mắt” của siêu bão cấp 5 Melissa để thu thập dữ liệu khí tượng quan trọng phục vụ Trung tâm Bão quốc gia, trong khi cơn bão đang càn quét hướng về Jamaica.

Chiến dịch được tiến hành ngày 27/10 bởi Phi đội Trinh sát Thời tiết 53 (53rd Weather Reconnaissance Squadron – WRS), biệt danh “Thợ săn bão” (Hurricane Hunters). Đây là cái nhìn hiếm hoi vào lõi của cơn bão được giới khoa học mô tả là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025.

Đoạn video do Trung tá Mark Withee, hoa tiêu thuộc WRS, ghi lại cho thấy phi hành đoàn bay xuyên qua tâm bão và chụp được những hình ảnh ngoạn mục, trong đó có “hiệu ứng sân vận động” (stadium effect) – hiện tượng hiếm chỉ thấy trong những cơn bão nhiệt đới cực mạnh.

Hiệu ứng này xuất hiện khi thành mắt bão cong dần ra ngoài theo độ cao, tạo nên hình dạng giống các tầng ghế của sân vận động khi nhìn từ trên cao.

Cuộc rượt đuổi trong tâm bão

Chiếc máy bay đã xâm nhập tâm bão từ hướng đông nam, ngay sau khi mặt trời mọc, bay xuyên qua lớp mây xám đặc quánh gần như không thể nhìn thấy gì. Video cho thấy ánh sáng mặt trời rọi xuống khi vòng tường mây tròn của mắt bão dần hiện ra, các đám mây xoáy cuộn dữ dội xung quanh vùng trung tâm yên tĩnh lạ thường.

Trong khi đó, tia sét liên tục lóe sáng, chiếu rọi cấu trúc của bão, còn biển phía dưới cuộn trào dữ dội, phản ánh sức mạnh tàn phá khủng khiếp của cơn bão cấp 5.

Một thành viên phi hành đoàn, phi công “thợ săn bão” của Không quân Mỹ, dùng tài khoản X có tên @FlynonymousWX, biệt danh “Cao bồi nhiệt đới của hiểm nguy” (Tropical Cowboy of Danger), đã chia sẻ trực tiếp từ trong tâm bão.

“Chúng tôi đang tiến vào từ hướng đông nam, ngay sau khi mặt trời mọc. Ánh sáng rực ở tường mắt phía tây bắc chính là mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía sau”, anh viết trên X.

Trong bài đăng khác ngày 28/10, phi hành đoàn cho biết họ đang trở về căn cứ tiền phương ở Curaçao sau khi trải qua vùng nhiễu động cực mạnh trong tâm bão.

“Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, máy bay chịu tác động mạnh bất thường do nhiễu động”, phi hành đoàn nói. “Dù điều này chưa khẳng định có hư hại, nhưng theo quy trình an toàn tiêu chuẩn, máy bay sẽ phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tiếp tục hoạt động”.

Mối đe dọa cấp 5

Với sức gió duy trì ở mức 295 km/h (183 dặm/giờ), Melissa đã trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm 2025, và được dự báo là mạnh nhất đổ bộ Jamaica trong hơn 170 năm qua.

Theo New York Times, siêu bão cấp 5 này đổ bộ trong ngày 28/10, mang theo mưa xối xả, ngập lụt nghiêm trọng và sóng cao tới 4 mét dọc bờ nam đảo Jamaica.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cảnh báo sự kết hợp giữa gió cực mạnh, lượng mưa vượt 1.000 mm ở nhiều nơi và lở đất quy mô lớn sẽ tạo nên “điều kiện đe dọa tính mạng” khắp vùng biển Caribe.

Theo BBC, hơn 240.000 ngôi nhà tại Jamaica đã mất điện, chính phủ đã mở hơn 6.000 nơi trú ẩn và ban hành lệnh sơ tán bắt buộc cho các khu vực ven biển và vùng trũng dễ ngập.

“Đừng bao giờ đánh cược với Melissa, bởi bạn sẽ thua”, Bộ trưởng Chính quyền địa phương Jamaica Desmond McKenzie cảnh báo.

Cơn bão đã cướp đi ít nhất 7 sinh mạng trên khắp vùng Caribe – gồm 3 người tại Jamaica, 3 người ở Haiti và 1 người tại Cộng hòa Dominica, trong khi một người khác vẫn đang mất tích.

“Đây là một trong những cơn bão của thế kỷ, và tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ phải chung tay ứng phó”, bà Anne-Claire Fontan, chuyên gia bão nhiệt đới của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Theo IE