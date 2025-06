BHXH điện tử: Không còn giới hạn địa phương, sổ số hóa bắt buộc từ 2026

Giao dịch BHXH điện tử không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính. (Ảnh minh hoạ).

Đó là nội dung của Nghị định số 164/2025/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, được Chính phủ ban hành ngày 29/6/2025.

Nghị định này được đánh giá sẽ thay đổi căn bản cách thức thực hiện thủ tục BHXH, tiến tới cấp sổ BHXH điện tử thống nhất trên toàn quốc từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực BHXH qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được kết nối, tích hợp để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến BHXH.

Giao dịch điện tử được thực hiện bằng tài khoản định danh điện tử. Hồ sơ BHXH điện tử có thể được nộp 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ gửi Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả qua thư điện tử cho người tham gia.

Một điểm nổi bật của Nghị định là giao dịch BHXH điện tử không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục ở bất kỳ đâu. Hơn nữa, người tham gia không cần cung cấp lại các giấy tờ đã được số hóa và lưu trữ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, giúp giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Để tham gia giao dịch, cá nhân, tổ chức phải có tài khoản định danh điện tử theo quy định và chứng thư chữ ký số còn hiệu lực hoặc chữ ký điện tử khác hợp pháp. Sau khi hoàn tất giao dịch điện tử, người tham gia sẽ được công nhận đã hoàn thành thủ tục BHXH, không cần thực hiện bằng phương thức khác.

Đặc biệt, Nghị định 164/2025/NĐ-CP quy định từ chậm nhất ngày 1/1/2026, mỗi người lao động sẽ được cấp sổ BHXH bản điện tử duy nhất, tích hợp với tài khoản định danh điện tử, lưu trữ, cập nhật thường xuyên trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sổ BHXH điện tử có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy, chứa thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội. Đối với người thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sổ BHXH điện tử do hai cơ quan này tạo lập, quản lý trên tài khoản định danh điện tử, tuân thủ quy định về bảo mật quốc phòng, an ninh.

Với việc triển khai đồng bộ giao dịch BHXH điện tử, cấp sổ BHXH bản điện tử thống nhất trên toàn quốc, Nghị định 164/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ hiện đại hóa thủ tục BHXH, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội.