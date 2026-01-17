Hình ảnh game giả lập trận U23 Việt Nam – U23 UAE trên YouTube thu hút 140.000 người xem

Trong lúc trận U23 Việt Nam – U23 UAE diễn ra, một video mô phỏng bằng game được phát trên YouTube như một buổi “trực tiếp” đã thu hút 140.000 người xem, dù hình ảnh trong game không phản ánh trận đấu thật.

Khuya 16/1, khi trận tứ kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đang diễn ra, trên YouTube xuất hiện nhiều luồng được gắn nhãn “trực tiếp”. Tuy nhiên, nội dung phát sóng là hình ảnh trận đấu trong game, kèm bảng tỷ số và đồ họa theo phong cách truyền hình.

Trận đấu trên game mô phỏng đúng tỷ số thực của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE khiến nhiều người tin là thật. Ảnh: Chụp màn hình.

Các video này không phải hình ảnh phát sóng chính thức của giải và cũng không mô phỏng diễn biến theo thời gian thực. Tại thời điểm ghi nhận, luồng mô phỏng hiển thị tỷ số 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam trùng với kết quả trên sân, nhưng các tình huống trong video không giống diễn biến thật của trận đấu.

Một số luồng vẫn thu hút lượng người xem lớn dù phần bình luận có nhiều ý kiến cho biết đây là nội dung mô phỏng. Có luồng ghi nhận hơn 140.000 người xem đồng thời.

Điểm chung của các kênh này là đặt tiêu đề chứa cụm từ “U23 Việt Nam” và “trực tiếp”. Ảnh đại diện và lớp phủ hình ảnh được thiết kế theo phong cách truyền hình, khiến người dùng dễ nhầm với phát sóng chính thức. Trong phần trò chuyện trực tiếp, dù có bình luận cảnh báo, lượng người xem vẫn duy trì ở mức cao.

Các tài khoản thường kêu gọi người xem đăng ký kênh hoặc truy cập liên kết bên ngoài. Những thao tác này giúp tăng tương tác và khả năng hiển thị của video trên nền tảng.

Những trận cầu nóng của đội Việt Nam luôn là mục tiêu của các kênh phát trực tiếp giả. Ảnh: AFC.

Tình trạng xuất hiện luồng mô phỏng trong thời điểm diễn ra các trận của đội tuyển Việt Nam không mới. Khi nhu cầu tìm kiếm tăng, những luồng này dễ được phân phối rộng hơn do lượng truy cập ban đầu lớn, khiến một số người bấm vào theo thói quen và nhầm lẫn.

YouTube thường không phát sóng trực tiếp các trận đấu có bản quyền, do phần lớn được phát trên truyền hình hoặc nền tảng OTT. Khi người dùng tìm kiếm nhanh để xem miễn phí, các luồng đang phát trực tiếp — kể cả nội dung mô phỏng — có thể nổi bật hơn nhờ hiệu ứng đám đông.

Để nhận biết, người xem có thể chú ý các đặc điểm đồ họa và chuyển động mang tính mô phỏng trong game. Một số video có ghi chú “simulation” (mô phỏng) hoặc “game” trong phần mô tả. Bình luận ghim dẫn vào link xem nét hơn hoặc kèm nội dung cá độ cũng là dấu hiệu rủi ro.