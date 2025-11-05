Cảnh báo: Nhiều cụ già nhập viện vì tắm muộn, thời tiết lạnh đột ngột

Hai cụ bà 90 và 94 tuổi ở Hà Nội vừa phải nhập viện cấp cứu do viêm phổi nặng sau khi tắm muộn và gặp gió lạnh. Các bác sĩ cảnh báo, mùa lạnh là “kẻ thù” nguy hiểm với sức khỏe người cao tuổi, dễ gây bệnh hô hấp, tim mạch, xương khớp.

Cụ già gặp nguy hiểm do tắm muộn

Cụ P.T.M (90 tuổi, ở Hà Nội) được người nhà đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng mệt lả, khó thở, ho húng hắng, ăn uống kém. Trước đó một ngày, cụ tắm nước ấm vào chiều tối khá lâu rồi trượt ngã trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, người thân phát hiện cụ mệt nhiều, khó thở nên lập tức đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ xác định cụ bị viêm phổi nặng, phải điều trị tích cực và theo dõi sát sao.

Một trường hợp khác là cụ N.T.L (94 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao 39°C, ho nhiều, đờm đặc, khó thở. Cụ có tiền sử tai biến mạch máu não, gãy cổ xương đùi, nằm liệt giường hơn hai năm.

Hai ngày trước khi nhập viện, cụ bắt đầu sốt, ho, uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ. Khi vào viện, bác sĩ ghi nhận đờm trắng đục, chỉ số Spo₂ tụt còn 85%, phổi có viêm và tràn dịch màng phổi hai bên. Cụ được điều trị kháng sinh phổ rộng, thuốc giãn phế quản, hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao và hút đờm tích cực để làm sạch đường thở, giảm nguy cơ suy hô hấp.

Đây chỉ là hai trong số nhiều người cao tuổi nhập viện liên tiếp những ngày qua do chưa chú ý giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết chuyển lạnh.

Trao đổi với VietTimes hôm nay, 5/11, TS.BS Vũ Minh Điền, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.

“Người già có hệ miễn dịch yếu, các cơ quan đã lão hóa, dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết. Chỉ cần tắm muộn, gặp gió lạnh hay thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể khiến bệnh bùng phát”, TS Điền nhấn mạnh.

Theo TS Điền, mùa lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý ở người cao tuổi dễ tái phát hoặc trở nặng. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong. Không khí lạnh, khô khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc nên dễ nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, các bệnh xương khớp cũng thường trở nên trầm trọng khi trời lạnh. Máu lưu thông kém khiến khớp bị cứng, đau nhức, thậm chí chuột rút, co cứng cơ về đêm.

Người già cần được giữ ấm để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ

Để phòng bệnh trong mùa lạnh, TS Điền khuyến cáo người cao tuổi cần được chăm sóc và theo dõi đặc biệt. “Giữ ấm, ăn đủ, ngủ ngon, vận động hợp lý là những biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để phòng bệnh”, ông nói.

Cụ thể, nên giữ ấm toàn thân, nhất là bàn tay, bàn chân, cổ và ngực. Tránh tắm muộn, không ra ngoài sáng sớm khi trời còn lạnh. Ăn uống đủ chất, bổ sung rau xanh, trái cây, uống nước ấm, hạn chế đồ lạnh. Duy trì vận động nhẹ trong nhà để tăng lưu thông máu. Người cao tuổi nên tiêm phòng cúm và phế cầu theo khuyến cáo, theo dõi huyết áp, đường huyết thường xuyên và dùng thuốc đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

“Khi có các dấu hiệu như khó thở, ho kéo dài, sốt, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế khám sớm, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, vì bệnh có thể diễn tiến nhanh và nặng hơn ở người già,” TS Điền cảnh báo.