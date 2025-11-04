Nam sinh hồi sinh kỳ diệu sau khi bị thanh sắt dài 3 m xuyên qua đầu

Tròn một tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng, nam sinh bị thanh sắt dài 3 m xuyên từ mặt ra sau gáy đã trở lại bệnh viện tái khám trong tình trạng khỏe mạnh, vận động tốt, gần như bình phục hoàn toàn.

Nam sinh bị thanh sắt xuyên qua đầu đã hoàn toàn bình phục



Phía sau sự hồi sinh ấy là một ca phẫu thuật nghẹt thở do các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện, với tất cả trách nhiệm và sự tận tâm không giới hạn.

Khi trở lại bệnh viện tái khám, chàng trai 16 tuổi nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt chỉ còn lại vài vết sẹo mờ. Cậu có thể nói chuyện, ăn uống, đi lại bình thường – điều tưởng chừng không thể xảy ra với một người từng bị thanh sắt dài 3 m xuyên từ mặt ra sau gáy.

Các bác sĩ đánh giá sức khỏe của em ổn định, không còn biến chứng thần kinh hay vận động, và có thể sớm trở lại trường học. “Tưởng như cuộc sống của em đã khép lại… nhưng may mắn đã mỉm cười với em”, em nói trong ngày tái khám, giọng đầy chút xúc động.

Đây không chỉ niềm vui của em và gia đình, mà còn là niềm hạnh phúc to lớn của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đêm Trung Thu định mệnh ấy thật khó quên, khi tai nạn kinh hoàng khiến thanh sắt dài 3 mét đâm xuyên qua vùng đầu cổ, tạo nên tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” cho nạn nhân. Chỉ cần lệch vài milimet, dị vật có thể xuyên trúng mạch máu hoặc thân não, cướp đi mạng sống trong tích tắc.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của các chuyên khoa chấn thương sọ mặt, tai mũi họng, phẫu thuật thần kinh và gây mê hồi sức lập tức hội chẩn khẩn cấp. Họ phải vừa bảo đảm an toàn đường thở, vừa lên kế hoạch mổ chi tiết đến từng bước, vì sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong trên bàn mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ trong sự căng thẳng tột độ. Ê-kíp phải rạch giải phóng mô xung quanh, xử lý xuất huyết, tránh tổn thương mạch máu lớn và dây thần kinh.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà chăm sóc cho nạn nhân khi nằm viện



PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi phải rút thanh sắt ra một cách cẩn trọng nhất, từ từ, từng milimet, trong khi mọi mạch máu và huyết động của bệnh nhân được kiểm soát tuyệt đối. Yêu cầu cao nhất được đặt ra là phải đảm bảo không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giữ được cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt – nơi chứa nhiều dây thần kinh cảm giác, vận động quan trọng.”

Cuối cùng, thanh sắt được lấy ra an toàn, toàn bộ tổn thương được xử lý triệt để, kiểm soát nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng vùng đầu mặt cổ.

Thành công này không chỉ mang lại sự sống cho một chàng trai tuổi 16, mà thêm một lần cho thấy trình độ tay nghề của đội ngũ bác sĩ BV Việt Đức – những người đã nhiều lần tạo nên kỳ tích y học trong sự nghiệp cứu người, bằng bản lĩnh, tay nghề, trình độ kỹ thuật cao và hơn hết là một tinh thần vì người bệnh.