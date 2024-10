Cúm không còn theo mùa, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, người có bệnh nền

"Hệ thống thuế thuốc lá hiện tại của Việt Nam chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất do WHO khuyến nghị. Do đó, cải cách thuế thuốc lá để nâng cao sức khỏe và phát triển bền vững tại Việt Nam" - WHO khuyến cáo.