Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc - Phó bí thư Tỉnh ủy - đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Phạm Quang Ngọc được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố chiều 1/1-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc sẽ thay thế vị trí của người tiền nhiệm là ông Nguyễn Khắc Thận được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Phạm Quang Ngọc. Ảnh: Vietnamnet.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc hứa sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu đặt ra, xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2045, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; kiên quyết đẩy lùi, loại bỏ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình, là tiến sỹ ngành Chăn nuôi, thạc sỹ Khoa học môi trường, cử nhân Sinh học. Ông từng giữ các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.