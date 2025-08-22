Các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và châu Âu thảo luận về phương án quân sự cho Ukraine

Các tướng lĩnh Mỹ và châu Âu đã trình bày kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, song song với tiến trình thúc đẩy hòa bình đang diễn ra.

Các tướng lĩnh quân sự từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu hôm 21/8 đã trình bày các phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine lên cố vấn an ninh quốc gia, Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức cho hay.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ giúp bảo vệ Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi với Nga.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, các nhà hoạch định Mỹ và châu Âu đã xây dựng các phương án quân sự để “được cân nhắc phù hợp” bởi các cố vấn an ninh quốc gia đồng minh. Reuters là hãng tin đầu tiên đưa tin rằng giới quân sự đang chuẩn bị các lựa chọn này.

Trong các ngày từ thứ Ba đến thứ Năm, Tổng tham mưu trưởng của Mỹ, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Anh và Ukraine đã họp tại Washington, D.C. Một nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các đối tác châu Âu để thảo luận các phương án.

Nguồn tin nói rằng chi tiết cuối cùng vẫn cần được thống nhất, song các quốc gia châu Âu sẽ phải gánh “phần lớn” quân số trong bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào cho Ukraine. Đây cũng là điều mà Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã nhấn mạnh hôm thứ Tư: châu Âu cần đảm đương “phần lớn” chi phí của chiến dịch.

“Công việc lập kế hoạch vẫn đang tiếp tục”, nguồn tin cho hay, đồng thời cho biết Washington vẫn đang xác định phạm vi vai trò của mình.

Ông Trump đã khẳng định sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ đến Ukraine, nhưng để ngỏ khả năng tham gia quân sự theo những cách khác, bao gồm hỗ trợ trên không.

Một trong những phương án được đưa ra là triển khai lực lượng châu Âu đến Ukraine, trong khi Mỹ sẽ giữ vai trò chỉ huy và điều hành. Sự hỗ trợ của Mỹ trên không có thể bao gồm nhiều hình thức: cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine hoặc áp đặt vùng cấm bay bằng các máy bay chiến đấu Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều đã bày tỏ ủng hộ việc triển khai quân như một phần trong “liên minh tự nguyện”, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng để ngỏ khả năng tham gia.

Chủ tịch công đoàn binh sĩ Đức hôm thứ Năm cảnh báo rằng các lãnh đạo NATO châu Âu cần đối mặt với thực tế: sẽ cần hàng chục nghìn binh sĩ được triển khai trong một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine, và sự hiện diện này có thể kéo dài.

Ông Trump đã nhiều lần thúc đẩy việc chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm qua. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh lo ngại ông có thể gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện của Nga.