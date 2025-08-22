Các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu muốn có "sự đảm bảo an ninh" bằng F-35

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không triển khai bộ binh tới Ukraine nhưng có thể cung cấp hỗ trợ không quân, F-35 và hệ thống phòng thủ.

Tờ The Times hôm 21/8, các quốc gia Tây Âu hậu thuẫn Kiev đã đề nghị Mỹ triển khai tiêm kích tàng hình F-35 tới Romania như một phần “bảo đảm an ninh” nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine. Ngoài ra, họ còn muốn Washington cung cấp cho Kiev các hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot và NASAMS, đồng thời cho phép triển khai máy bay trinh sát hoạt động trên Biển Đen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 trả lời Fox News khẳng định ông đã loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ tới Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng để ngỏ phương án hỗ trợ trên không.

“Họ (các nước châu Âu) sẵn sàng đưa người xuống mặt đất. Chúng tôi sẵn sàng giúp họ nhiều việc, đặc biệt là…có lẽ từ trên không”, ông nói.

Ngay sau đó, các tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ và Tây Âu đã nhóm họp tại Washington để bàn về “khâu hậu cần” cho gói hỗ trợ an ninh này, theo The Times.

Hiện NATO đã duy trì các “phi vụ giám sát” trên Biển Đen xuất phát từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania – cơ sở lớn nhất của NATO tại châu Âu. Đây cũng từng là nơi quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến ở Iraq và nhiều khả năng sẽ được chọn để triển khai F-35, tờ báo viết.

Ngoài ra, các nước NATO châu Âu còn muốn được đảm bảo quyền tiếp cận dữ liệu tình báo và vệ tinh của Mỹ.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo mọi căn cứ không quân của bất kỳ quốc gia nào, nếu cho phép triển khai chiến đấu cơ tham gia các nhiệm vụ tấn công lực lượng Nga tại Ukraine, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

Nga cũng khẳng định mọi binh sĩ NATO hiện diện ở Ukraine – dù dưới danh nghĩa “gìn giữ hòa bình” – đều sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp lệ, kéo theo nguy cơ va chạm trực tiếp và “leo thang ngoài tầm kiểm soát” giữa Nga và phương Tây.