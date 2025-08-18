Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ bé 13 tháng tuổi tử vong do sự cố y khoa tại Tây Ninh

Bé trai 13 tháng tuổi tử vong sau sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Bộ Y tế đã khẩn cấp chỉ đạo xử lý, yêu cầu rà soát toàn diện quy trình chuyên môn và trách nhiệm liên quan.

Ngày 17/8, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh xác nhận một bé trai 13 tháng tuổi tử vong sau quá trình điều trị, liên quan đến sai sót của nhân viên y tế. Vụ việc được Bộ Y tế đánh giá là sự cố y khoa nghiêm trọng, yêu cầu xử lý theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Sai sót chuyên môn nghiêm trọng

Bệnh nhi nhập viện tối 9/8 trong tình trạng sốt cao, nôn ói, được chẩn đoán mắc sởi biến chứng viêm phổi nặng. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ chỉ định sử dụng adrenalin theo đường khí dung. Tuy nhiên, một điều dưỡng đã tiêm trực tiếp thuốc này cho bệnh nhi.

Đến ngày 12/8, tình trạng bệnh nhi chuyển biến xấu, phải thở qua nội khí quản và được chỉ định chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM. Tuy nhiên, trên đường đi, bé rơi vào suy hô hấp nặng, ngưng tim. Dù được cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên, bé không qua khỏi và tử vong chiều 13/8.

Ông Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, cho biết đây là sai sót của hai nhân viên điều dưỡng. Bệnh viện đã lập Hội đồng kỷ luật, dự kiến điều chuyển công tác để họ không còn trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, đồng thời tổ chức buổi xin lỗi gia đình. Đại diện bệnh viện cũng đã thăm viếng, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Theo các chuyên gia, adrenalin phun khí dung chủ yếu được dùng để tác động tại chỗ ở đường hô hấp, trong khi tiêm có tác dụng toàn thân, nhanh hơn và mạnh hơn. Điều các chuyên gia luôn nhấn mạnh là dùng adrenalin phải tuân thủ chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn diện và công khai thông tin

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vào cuộc. Sáng nay, 18/8, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã ký văn bản khẩn gửi Sở Y tế Tây Ninh.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Bộ Y tế xác định đây là tai biến y khoa. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện đa khoa Tây Ninh thực hiện quy định để làm rõ có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật, đồng thời là cơ sở giải quyết tranh chấp nếu phát sinh.

Cục cũng đề nghị:

Thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quy trình điều trị, đặc biệt là chỉ định khí dung adrenalin ở trẻ em;

Liên hệ, tổ chức gặp gỡ, động viên gia đình bệnh nhi; phối hợp cơ quan bảo hiểm và các bên liên quan để bảo đảm quyền lợi chính đáng;

Chỉ định một đầu mối phát ngôn chính thức nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí;

Rút kinh nghiệm sâu sắc, củng cố hoạt động cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh để phòng ngừa tái diễn.

Sở Y tế Tây Ninh và Bệnh viện đa khoa Tây Ninh được yêu cầu báo cáo đầy đủ kết quả xử lý, cùng kết luận của Hội đồng chuyên môn, gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 22/8 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Vụ việc bé trai 13 tháng tuổi tử vong không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc về những rủi ro y khoa có thể xảy ra khi sai sót trong quy trình điều trị.

Bộ Y tế nhấn mạnh các bệnh viện phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, tăng cường kiểm tra giám sát, lấy an toàn người bệnh làm nguyên tắc cao nhất trong mọi hoạt động khám chữa bệnh.