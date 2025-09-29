Bộ Y tế chỉ đạo khẩn: Các cơ sở y tế phải sẵn sàng cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân bão lũ

Bão số 10 đã đổ bộ vào nhiều tỉnh thành sáng 29/9 gây nhiều thiệt hại. Bộ Y tế đã ra công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị y tế triển khai biện pháp cấp bách bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe người dân.

Khẩn trương bảo đảm khám, chữa bệnh, không để thiếu thuốc

Sáng nay, 29/9, bão số 10 đi vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn kéo dài đến hết ngày 30/9. Dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cùng nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đối mặt nguy cơ cao ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công điện yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng và các đơn vị y tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão, bảo đảm tính mạng và tài sản nhân dân.

Bệnh viện Việt Đức huy động các ekip sẵn sàng cấp cứu ngoại viện

Trao đổi với VietTimes vào chiều nay, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân bão lũ. Các bệnh viện phải có kế hoạch huy động nhân lực, phương tiện, bổ sung thuốc, vật tư, thiết bị và giường bệnh dự phòng để không bị động trong tình huống khẩn cấp.

“Đồng thời, công tác khám, chữa bệnh phải được duy trì liên tục, ưu tiên nguồn điện, nước, phương tiện vận chuyển và công nghệ thông tin phục vụ điều trị. Các đơn vị cần chuẩn bị máy phát điện dự phòng, tăng cường nhân lực cho khoa hồi sức tích cực, bảo đảm vận hành máy thở và thiết bị thiết yếu” - Thứ trưởng Tuyên cho hay.

Trong công điện khẩn, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc tại địa phương phải dự trữ và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là cơ số thuốc phục vụ phòng chống dịch bệnh có thể bùng phát trong và sau bão lũ. Bộ Y tế lưu ý tuyệt đối tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hoặc biến động giá.

Sở Y tế các tỉnh cũng cần chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, phối hợp chính quyền tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, thu gom rác thải, đảm bảo nước sạch cho người dân. Công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để bệnh truyền nhiễm phải được tăng cường để ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.

Cơ sở y tế bị ảnh hưởng, bệnh viện trung ương sẵn sàng chi viện

Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn bão lũ phải sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới; chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi cần thiết. Các đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ cũng phải phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và hậu cần cho địa phương bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc khẩn trương báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khám chữa bệnh, khả năng bảo đảm và đề xuất hỗ trợ nếu vượt quá năng lực, gửi về Bộ để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc khẩn trương triển khai các biện pháp này là cấp thiết nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo nhanh, bão số 10 (Bualoi) đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 33 người bị thương trên các địa bàn chịu ảnh hưởng ban đầu.

Tại tỉnh Ninh Bình, một trận lốc xoáy liên quan bão làm 6 người tử vong, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và công trình, trong đó có một trạm y tế bị hư hỏng. Cơ sở y tế trên vùng ảnh hưởng cũng chịu ảnh hưởng gió mạnh: nhiều mái bệnh viện bị tốc mái, hệ thống điện – cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, gây khó khăn cho việc cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã huy động các ê-kíp y tế ngoại viện và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, tiếp nhận bệnh nhân nặng. Trong vùng núi, vùng cao, khu dân cư méo mó, giao thông bị chia cắt sẽ làm khó khăn vận chuyển bệnh nhân, tiếp tế y tế, tiếp cận cơ sở y tế.