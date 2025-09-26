"Quyết định vàng" cứu sinh mạng bé trai 5 tháng tuổi bị sốc nhiễm khuẩn

Hơn 40 giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã giành lại sự sống cho bé trai bị sốc nhiễm khuẩn, khẳng định tầm quan trọng của can thiệp y tế kịp thời.

Em bé bị nhiễm khuẩn nguy kịch

Một bé trai người Mông chỉ mới 5 tháng tuổi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi.

Khoa Hồi sức tích cực Nhi của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận bé trai trong tình trạng tím tái, thở nhanh, mạch khó bắt, tay chân lạnh.

Trước đó 3 ngày, trẻ sốt cao liên tục 39–40 độ C, nôn 5–6 lần/ngày, đi ngoài phân lỏng nước 7–8 lần/ngày nhưng gia đình không đưa đi khám. Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ đường vào từ đường tiêu hóa, kèm nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành hồi sức khẩn cấp: đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch chống sốc, dùng thuốc vận mạch và kháng sinh sớm. Suốt nhiều giờ, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thay phiên theo dõi sát từng nhịp thở và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi.

Lọc máu – quyết định vàng cứu sống

Dù được điều trị tích cực, trẻ vẫn sốt cao, huyết động không ổn định, chức năng thận xấu dần. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện lọc máu liên tục – kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ độc tố, ổn định môi trường nội mô và thay thế tạm thời cho quả thận đang suy.

Kết quả, sau lọc máu, tình trạng sốt giảm nhanh, tuần hoàn và hô hấp ổn định, toan chuyển hóa cải thiện. Tuy chức năng thận chưa hồi phục, liệu pháp lọc máu vẫn được duy trì, giúp duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Trong hơn 40 giờ điều trị, bệnh nhi được theo dõi liên tục, kết hợp hồi sức hô hấp, tim mạch, kiểm soát nhiễm trùng và lọc máu. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã mang lại kết quả khả quan: bệnh nhi dần hồi phục, gia đình và các y bác sĩ gọi đây là “một kỳ tích”.

Các bác sĩ vui mừng khi em bé được cứu sống

Cảnh báo dành cho phụ huynh

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo:

- Khi trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục, nôn nhiều, tiêu chảy, bỏ bú, thở nhanh, tím tái hoặc rối loạn tri giác (li bì, khó đánh thức), cần đưa ngay đến bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

- Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà vì bệnh có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến tình trạng nguy kịch.

- Phát hiện sớm và can thiệp y tế kịp thời là yếu tố then chốt quyết định khả năng sống còn của trẻ.

Trường hợp bé trai nêu trên là lời nhắc mạnh mẽ: sự chậm trễ trong việc đưa trẻ đi khám có thể đánh đổi bằng tính mạng, nhưng sự can thiệp y tế kịp thời có thể tạo nên một phép màu.