Thí điểm mô hình giáo dục giới tính, giảm tảo hôn, mang thai ở tuổi chưa thành niên

“Không mang thai ở tuổi chưa thành niên” – thông điệp Ngày tránh thai Thế giới 2025, nhấn mạnh trách nhiệm của giới trẻ trong bảo vệ sức khỏe và xây dựng tương lai bền vững.

Sáng 26/9, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 2025, với thông điệp “Không mang thai ở tuổi chưa thành niên – Vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”.

Chủ đề năm nay tập trung vào việc ngăn chặn tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên – một vấn đề để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho sức khỏe, giáo dục và tương lai của thanh thiếu niên.

Theo các chuyên gia, tuổi vị thành niên là giai đoạn hình thành nhân cách và tri thức, nếu mang thai sớm, các em gái phải đối diện với nguy cơ sức khỏe, gián đoạn học tập, hạn chế cơ hội nghề nghiệp và cả gánh nặng kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bất ổn trong hôn nhân và gia đình.

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh trách nhiệm của vị thành niên, thanh niên trong việc quan hệ tình dục an toàn, chủ động tránh thai vì lợi ích của chính mình và tương lai đất nước.



Ông Lê Thanh Dũng nhấn mạnh vị thành niên, thanh niên chú ý quan hệ tình dục an toàn.

Ông khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, được tiếp cận đầy đủ các phương tiện tránh thai an toàn, giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, hạn chế phá thai và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thế giới đã đạt nhiều thành tựu trong ba thập kỷ qua: Số phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng gấp đôi từ 1990 đến 2021; tỷ lệ sinh con ở nhóm 15–19 tuổi giảm gần 1/3 từ năm 2000.

Riêng năm 2024, hơn 380 triệu người ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp đã sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, giúp ngăn ngừa 143 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, 29 triệu ca phá thai không an toàn và 144.000 ca tử vong mẹ.

Không mang thai ở tuổi vị thành niên là chủ đề của Ngày tránh thai 2025

Tuy vậy, WHO ước tính có 164 triệu người vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu tránh thai.

Ở Việt Nam, chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã cải thiện, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai duy trì ở mức cao, song vẫn tồn tại vấn đề. Tuổi quan hệ tình dục lần đầu giảm, trong khi tuổi kết hôn tăng, làm tăng nhu cầu tránh thai, đặc biệt ở nhóm chưa kết hôn.

Tình trạng tảo hôn và sinh con sớm vẫn cao tại một số vùng, nhất là trung du, miền núi phía Bắc. Tỷ lệ sinh con trước 18 tuổi còn chênh lệch lớn giữa các nhóm dân tộc, vùng miền và điều kiện kinh tế.

Trước thực trạng này, Cục Dân số đề nghị các địa phương đảm bảo phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận đầy đủ thông tin và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ phù hợp với thanh thiếu niên; thí điểm các mô hình giáo dục giới tính, giảm tảo hôn và mang thai ở tuổi chưa thành niên.