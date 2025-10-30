Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Cần coi hành hung nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng hành vi hành hung nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ cứu người cần được xem là hành vi chống người thi hành công vụ để có chế tài xử lý đủ sức răn đe.

Ngày 30/10, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tiếp tục nêu ý kiến về tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, tình trạng nhân viên ngành y tế bị bạo hành trong các cơ sở y tế đã và đang là vấn đề nóng của ngành trong suốt thời gian dài. Các vụ việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, gây bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành

Bộ trưởng cho biết thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này. Trước hết là ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ cơ sở y tế xử lý các vụ việc bạo lực xảy ra trên địa bàn. Ngành y cũng tập trung giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sự hài lòng của người bệnh – những yếu tố được kỳ vọng góp phần hạn chế nguy cơ xung đột.

Cùng với đó, Bộ Y tế đã nhiều lần lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm các vụ hành hung nhân viên y tế, đồng thời tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến việc xử lý hành vi dùng vũ lực, đe dọa nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng cho biết trong quá trình xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2023, Bộ Y tế từng đề xuất đưa quy định coi hành vi hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ là một hình thức “chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, đáng tiếc là nội dung này chưa được thông qua.

Bộ trưởng cho biết ngành y mong muốn quy định mạnh mẽ hơn, đó là xem hành vi bạo hành nhân viên y tế đang làm việc là hành vi “chống người thi hành công vụ”. Đề xuất này chưa được đưa vào luật nên việc xử lý các vụ bạo hành trong thời gian qua còn hạn chế, tính răn đe chưa đủ mạnh.

Bộ trưởng dẫn chứng trong năm 2025 đã xảy ra 6 vụ hành hung nhân viên y tế, trong đó vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị đâm 11 nhát dao gây nguy hiểm đến tính mạng.

“Đó là hồi chuông báo động, là giọt nước tràn ly,” Bộ trưởng nói và cho rằng nếu không có biện pháp đủ mạnh, tình trạng bạo hành sẽ không dừng lại.

Điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang ở Nghệ An bị nhiều vết đâm khi bảo vệ bệnh nhi

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng hiện nay các vụ hành hung nhân viên y tế chủ yếu bị xử lý theo điều 318 của Bộ luật Hình sự – tội “gây rối trật tự công cộng”, hoặc chỉ bị xử phạt hành chính, trong khi có thể xem xét áp dụng điều 330 về tội “chống người thi hành công vụ”. Việc xử lý hành chính khiến tính răn đe chưa đủ mạnh, chưa bảo vệ được nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ.

“Có những vụ khiến nhân viên y tế và dư luận hết sức bức xúc, nhưng hình phạt đưa ra vẫn rất nhẹ. Điều này khiến người làm nghề cảm thấy không được bảo vệ, còn kẻ gây bạo lực thì không sợ”, Bộ trưởng nói.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Y tế tiếp tục đề nghị Quốc hội nghiên cứu, bổ sung vào Nghị quyết nội dung quy định hành vi hành hung nhân viên y tế trong khi đang thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo bà, cần có giải pháp xử lý mạnh mẽ, mang tính răn đe để bảo vệ đội ngũ y tế đang trực tiếp thực hiện sứ mệnh chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Bên cạnh khung pháp lý, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng kêu gọi xã hội dành nhiều hơn sự cảm thông, chia sẻ với người làm nghề y. “Hãy để nhân viên y tế được tập trung toàn bộ sức lực cho nhiệm vụ cứu người" - bà nói.

"Việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên y tế là ưu tiên cao nhất, bởi điều đó không chỉ liên quan đến tính mạng của nhân viên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người bệnh trong quá trình điều trị", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.