Đề nghị công nhận thương binh cho nữ điều dưỡng hứng nhiều nhát dao để cứu bệnh nhi

Sau hành động quả cảm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang được đề nghị công nhận thương binh. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các nữ điều dưỡng.

Hôm nay 25/10, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết Sở đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận thương binh cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang, công tác tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đây là nữ điều dưỡng bị thương nặng nhất trong vụ tấn công xảy ra sáng 23/10.

Trước đó, khi Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh) ôm một cháu bé trong khoa, tay cầm dao. Điều dưỡng Trần Thị Hồng nghe tiếng la hét đã lập tức chạy sang, khi thấy kẻ cầm dao giơ đứa trẻ lên cao, chị lao tới, giằng bé rồi ôm chạy ra ngoài. Trong lúc chạy dọc hành lang, chị bị ngã nhưng không buông tay.

Lãnh đạo Cục Quản lý KCB đến thăm và tặng quà của Bộ trưởng Y tế cho các nạn nhân trong vụ tấn công

Ngay sau đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang lao tới, đón lấy đứa trẻ rồi chạy vào phòng. Hai chị cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho em bé, cầu xin Vỹ dừng lại. Nhưng anh ta vẫn hung hãn, vung dao loạn xạ. Hai nữ điều dưỡng bị thương nặng, riêng chị Trang trúng 4 nhát dao, mất nhiều máu, tổn thương động mạch dưới đòn, mạch cảnh và tràn máu màng phổi phải. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, tính mạng đã được bảo toàn, song chị vẫn đang trong tình trạng sang chấn tâm lý nặng.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, việc làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh cho điều dưỡng Trang là bước đầu tiên nhằm ghi nhận tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ đồng nghiệp và người bệnh. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, Sở sẽ xem xét các trường hợp khác cũng bị thương trong vụ việc.

Trước đó, tối 24/10, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định tặng bằng khen cho bốn điều dưỡng của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong đó có chị Trang, vì tinh thần dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ. Đây là sự ghi nhận kịp thời của ngành y tế đối với những con người đã đặt sự an toàn của người bệnh lên trên chính bản thân mình.

Trao đổi với báo chí hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan một lần nữa biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các nữ điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế. Đồng thời, Bộ đang rà soát toàn bộ công tác đảm bảo an ninh trong bệnh viện, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như sơ sinh, cấp cứu, tâm thần.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng thực tế vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc, là "vấn đề rất nhức nhối" trong ngành và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh an toàn bệnh viện, đến sức khoẻ, tính mạng của nhân viên y tế cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân khác.

Trong hơn 10 năm qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã triển khai Quy chế phối hợp số 03 để bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, cần tiếp tục xử lý nghiêm minh mọi hành vi hành hung nhân viên y tế để răn đe, đồng thời kêu gọi người dân thấu hiểu, tôn trọng và hợp tác với bác sĩ trong những tình huống khẩn cấp.

“Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, coi đây là nguyên tắc bất di bất dịch nhằm bảo vệ những người đang ngày đêm giữ gìn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.