Hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8: Nâng tầm đào tạo gắn liền thực tiễn

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an mở ra cơ hội đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an.

Bước tiến mới trong hợp tác giữa hai ngành Y tế và Công an

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước và bệnh viện trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Đặng Hồng Đức phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định sự kiện này là cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa hai ngành Y tế và Công an, thể hiện sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa hai Bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trung tướng nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác mang ba ý nghĩa chiến lược: phát triển cơ sở thực hành và nâng cao chất lượng đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch; và tăng cường nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho hệ thống y tế CAND.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, việc triển khai hợp tác này không chỉ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, mà còn cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Y tế về việc phối hợp toàn diện trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe lực lượng CAND. Thứ trưởng tin tưởng với quyết tâm của hai đơn vị cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chương trình hợp tác sẽ nhanh chóng mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá lễ ký kết là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá lễ ký kết hợp tác toàn diện và hợp đồng đào tạo thực hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai Bộ, đồng thời góp phần hiện thực hóa Quy chế phối hợp đã được thống nhất trong thời gian qua.

“Đây là mô hình hợp tác Viện – Trường mẫu mực, giúp gắn kết đào tạo y khoa với thực hành lâm sàng, nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện ngành y trong giai đoạn mới” – Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Hợp tác toàn diện trên ba lĩnh vực trọng tâm

Theo nội dung ký kết, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 sẽ hợp tác toàn diện trên ba lĩnh vực chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ.

Về đào tạo, hai bên phối hợp tổ chức hoạt động thực hành, thực tập lâm sàng cho sinh viên và học viên sau đại học; cùng xây dựng nội dung giảng dạy, chuẩn năng lực nghề nghiệp, tạo môi trường học tập gắn liền với thực tế khám chữa bệnh. Việc Bệnh viện 19-8 trở thành cơ sở thực hành chính thức của Trường Đại học Y Hà Nội không chỉ mở ra cơ hội cho sinh viên được tiếp cận kỹ thuật hiện đại mà còn giúp đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

Lễ ký kết hợp tác với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Y tế

Về nghiên cứu khoa học, hai đơn vị cùng đẩy mạnh các đề tài ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch, hồi sức cấp cứu và y học dự phòng. Việc hợp tác này được kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy thành lập Viện Tim mạch tại Bệnh viện 19-8, qua đó cung cấp các dịch vụ chuyên sâu, chất lượng cao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Về phát triển đội ngũ, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, cử chuyên gia, giảng viên đầu ngành tham gia hướng dẫn, giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ y tế của Bệnh viện được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn.

“Những hoạt động này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ giữa Viện và Trường, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chung là vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển của nền y học nước nhà” - PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh.

Cũng theo PGS Hương, với hơn 123 năm truyền thống, Trường Đại học Y Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ Viện – Trường. Việc hợp tác với Bệnh viện 19-8 tiếp nối tinh thần gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn lâm sàng, hướng tới mục tiêu vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển của nền y học nước nhà.

Thiếu tướng, PGS.TS. Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho biết thỏa thuận lần này sẽ tăng cường phối hợp toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực y tế chất lượng cao.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cam kết trường sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, giúp Bệnh viện 19-8 trở thành cơ sở thực hành trọng điểm của Trường.