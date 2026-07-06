Đau đầu nhiều tháng, người phụ nữ bàng hoàng khi bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch

Nghĩ là bị tiền đình, làm việc quá sức nên người phụ nữ âm thầm chịu đựng những cơn đau đầu kéo dài. Đến khi đi khám, bác sĩ phát hiện túi phình động mạch não nguy cơ vỡ cao – có thể gây xuất huyết não, đột quỵ và tử vong bất cứ lúc nào.

Nhiều người cho rằng đau đầu, chóng mặt chỉ là biểu hiện của rối loạn tiền đình, căng thẳng hoặc làm việc quá sức nên cố gắng chịu đựng, không đi khám, mà không biết rằng đây cũng có thể là triệu chứng ban đầu của phình động mạch não – căn bệnh diễn tiến âm thầm nhưng có thể cướp đi tính mạng chỉ trong tích tắc khi túi phình bị vỡ.

Ca bệnh mà các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vừa tiếp nhận và xử lý thành công là một ví dụ điển hình.

Chị Vương Thị Thắm (50 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết suốt nhiều tháng qua thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt, nhưng triệu chứng không quá dữ dội. Vì không sốt, không méo miệng, không yếu liệt nên chị nghĩ mình bị tiền đình hoặc làm việc nhiều dẫn đến mệt mỏi, nên vẫn cố gắng làm việc và sinh hoạt bình thường.

Chỉ khi các cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo dài hơn, chị mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA), bác sĩ phát hiện một túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước hơn 5 mm, cổ rộng, được đánh giá có nguy cơ vỡ cao.

Ca can thiệp kịp thời đã giúp người bệnh tránh được tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết nếu túi phình vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não cấp, hôn mê, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề trong thời gian rất ngắn.

Việc phát hiện tổn thương trước khi xảy ra biến chứng đã giúp người bệnh tránh được một tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Đau đầu không phải lúc nào cũng là bệnh thông thường

Sau hội chẩn, các bác sĩ của Đơn nguyên Can thiệp mạch, Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã lựa chọn kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter) để điều trị cho chị Thắm.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại, giúp thay đổi hướng dòng máu đi qua túi phình, tạo điều kiện để túi phình dần được loại khỏi vòng tuần hoàn, giảm nguy cơ vỡ nhưng vẫn bảo tồn dòng máu nuôi não.

Điều đáng lo ngại nhất của phình động mạch não là người bệnh có thể hoàn toàn không biết mình mắc bệnh.

"Nhiều trường hợp chỉ có biểu hiện đau đầu hoặc chóng mặt thoáng qua nên rất dễ chủ quan. Khi túi phình vỡ, việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều và nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh cũng tăng cao. Vì vậy, phát hiện sớm chính là cơ hội tốt nhất để bảo vệ người bệnh", bác sĩ Thịnh nhấn mạnh.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Chỉ sau một ngày, người bệnh tỉnh táo, vận động bình thường và không ghi nhận biến chứng thần kinh.

Anh Tiến Dũng, chồng chị Thắm, không giấu được niềm xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với các bác sĩ đã kịp thời cứu vợ anh khỏi nguy kịch.

Chị Thắm tươi cười sau một ngày được can thiệp thành công

Theo bác sĩ Thịnh, kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy hiện là một bước tiến quan trọng trong điều trị nhiều trường hợp phình động mạch não chưa vỡ.

So với phẫu thuật mở trước đây, phương pháp này ít xâm lấn hơn, giúp người bệnh phục hồi nhanh nhưng đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Những ai cần cảnh giác?

Các chuyên gia cho biết phình động mạch não thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Không ít người chỉ xuất hiện các triệu chứng mơ hồ như đau đầu kéo dài, chóng mặt, mệt mỏi hoặc hoàn toàn không có biểu hiện cho đến khi túi phình bị vỡ.

Nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở những người tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân.

Hiện nay, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) là phương pháp không xâm lấn, không sử dụng tia X, có giá trị cao trong phát hiện sớm phình động mạch não khi có chỉ định của bác sĩ.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau đầu kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đặc biệt khi nguyên nhân không rõ ràng hoặc triệu chứng ngày càng tăng.

Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện phình động mạch não mà còn có thể phát hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm khác, từ đó can thiệp kịp thời trước khi xảy ra đột quỵ hoặc những biến chứng không thể hồi phục.