Binh sĩ Nga lái xe bọc thép Mỹ M113, treo cờ Nga–Mỹ gây bão mạng và tranh cãi

Một nhóm binh sĩ Nga điều khiển xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ cung cấp, bị bỏ lại bởi quân Ukraine, rồi giương cả cờ Nga và Mỹ. Đoạn video gây sốt, làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Một nhóm binh sĩ Nga đã điều khiển chiếc xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ cung cấp, vốn bị thu giữ từ tay quân đội Ukraine, và giương cùng lúc cờ Nga và cờ Mỹ trong đoạn video gây bão mạng những ngày qua.

Theo hình ảnh ghi lại gần ngôi làng Malaya Tokmachka ở vùng Zaporozhye, nơi giao tranh ác liệt, các binh sĩ Nga lái chiếc M113 bị lực lượng Ukraine bỏ lại, rồi trang trí nó bằng cả cờ Mỹ và Nga. Một thành viên trong kíp lái cho biết hành động này được thực hiện với mục đích duy nhất: "chọc tức đối phương". Người lính còn bình luận thêm: “Đây là một chiếc xe bọc thép tốt. Tất nhiên xe của chúng tôi vẫn vượt trội, nhưng cái này dùng cũng ổn”.

Hôm 24/8, Tổng biên tập hãng RT Margarita Simonyan đã chia sẻ đoạn video cận cảnh chiếc xe bọc thép "chiến lợi phẩm". Đoạn clip ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi tại Kiev. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, gọi đây là hành động thể hiện “sự ngạo mạn tột độ”.

Một số nhà bình luận Ukraine khẳng định video đã bị làm giả, hoặc cho rằng chiếc xe trong đoạn phim thực chất là loại xe bọc thép thời Liên Xô. Có ý kiến khác lại khẳng định nhóm binh sĩ Nga trong clip đã “bị loại bỏ” từ trước.

Kênh truyền hình TF1 của Pháp cáo buộc hình ảnh đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI, trong khi tổ chức phi lợi nhuận DisinfoWatch có trụ sở tại Canada, vốn liên quan đến NATO, cho rằng đây là một “sản phẩm dàn dựng”.

Theo RT