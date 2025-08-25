Quân đội Ukraine ra mắt xuồng không người lái mới, chuyên sử dụng cho tác chiến trên sông và gần bờ

Theo tạp chí quốc phòng Militarnyi, quân đội Ukraine hôm 23/8/2025 đã cho ra mắt một loại xuồng không người lái mới được thiết kế riêng cho tác chiến trên sông Dnieper và vùng nước gần bờ biển.

Nền tảng này mang tên “Barracuda” (Cá nhồng), được phát triển cho Đội đặc nhiệm “Barracuda” thuộc đơn vị phòng thủ bờ biển độc lập số 40, và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 30.

Theo bài báo, loại tàu (xuồng) chiến đấu không người lái mặt nước (USV) này được chế tạo nhằm tăng cường năng lực tác chiến của Ukraine tại các khu vực sông ngòi tranh chấp và vùng nước ven bờ biển.

Trang Militarnyi nhấn mạnh, “Barracuda” áp dụng thiết kế kiểu module cho phép nó mang nhiều loại vũ khí khác nhau tùy theo nhiệm vụ. Chiếc USV này còn được tích hợp “yếu tố trí tuệ nhân tạo”, nhưng chi tiết công nghệ cụ thể không được công bố.

“Barracuda” cơ động linh hoạt trên các lạch hẹp, mặt sông và vùng nước gần bờ.

﻿Ảnh: Militarnyi.



Tuy nhiên, “Barracuda” không được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh, khiến tầm hoạt động bị giới hạn. Thay vào đó, nó phù hợp hơn với các nhiệm vụ tầm ngắn, đặc biệt tại khu vực các đảo trên sông Dnieper – cũng chính là khu vực tác chiến chủ yếu của Lữ đoàn Phòng thủ bờ biển số 40.

Sự xuất hiện của một hệ thống tàu không người lái chuyên dùng cho tác chiến trên sông cho thấy quân đội Ukraine đang điều chỉnh theo đặc điểm địa hình xung đột. Khu vực hạ lưu sông Dnieper có nhiều đảo, lòng sông hẹp, tạo ra thách thức đặc thù riêng trong tấn công và phòng thủ. So với các tàu hải quân cỡ lớn, một nền tảng nhỏ gọn như “Barracuda” có thể tác chiến hiệu quả trong vùng nước bị hạn chế.

USV "Barracuda" có thể mang ống phóng rocket. Ảnh: Militarnyi.



Việc sử dụng hệ thống tác chiến không người lái trên biển đã trở thành đặc trưng nổi bật của cuộc chiến Nga-Ukraine. Các xuồng không người lái của Ukraine từng nhiều lần tấn công các tàu chiến Nga ở Biển Đen, buộc hải quân Nga phải điều chỉnh chiến thuật. Nếu những loại USV như Magura-V5 chủ yếu đảm nhận vai trò tấn công tầm xa, thì “Barracuda” đóng vai trò hỗ trợ chiến thuật, áp dụng cho tác chiến ven sông và gần bờ.

Đối với thủy quân lục chiến Ukraine, xuồng không người lái kiểu này có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: trinh sát, quấy rối trận địa đối phương, hoặc mang theo module vũ khí để trực tiếp tấn công. Việc không có hệ thống liên lạc vệ tinh không hẳn là bất lợi trong tác chiến trên sông; ngược lại, đặc tính triển khai nhanh, có thể thay thế module và cơ động linh hoạt giữa các đảo, và trên kênh rạch hẹp… khiến nó có giá trị thực tiễn cao.

USV “Barracuda” có thể điều khiển từ xa bằng giọng nói nhờ trí tuệ nhân tạo.

﻿Ảnh: Militarnyi.

Bài báo của Militarnyi không tiết lộ số lượng USV “Barracuda” đã được sản xuất, cũng như việc đã đưa vào chiến đấu hay chưa. Hiện vẫn chưa rõ “Barracuda” sẽ trang bị loại vũ khí nào, song thiết kế kiểu module cho thấy có thể mang các vũ khí từ khối thuốc nổ cho đến hỏa lực bắn thẳng hạng nhẹ.