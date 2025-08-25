Mỹ quyết định cung cấp cho Ukraine 3.550 quả đạn tên lửa tăng tầm

Theo Wall Street Journal, chính phủ Mỹ đã phê chuẩn bán cho Ukraine 3.550 quả tên lửa tăng tầm (ERAM), dự kiến số vũ khí tấn công uy lực mạnh này sẽ được bàn giao trong vòng 6 tuần.

Tuy nhiên, “Đạn tên lửa tăng tầm” (Extended Range Attack Munition, ERAM) không phải tên chính thức của một loại vũ khí cụ thể. Có nhiều loại đạn được gọi chung là ERAM. Bài viết trên Wall Street Journal chỉ cho biết loại vũ khí này có tầm bắn từ 241–450 km, đồng thời là loại “có thể sản xuất nhanh với chi phí thấp”.

Căn cứ hai chi tiết này, giới quan sát cho rằng rất có thể đó chính là loại JDAM – bom thường có bộ kit dẫn đường gắn động cơ do Boeing và Kratos Defense phát triển để biến chúng thành bom dẫn đường chính xác bằng GPS/INS – ví dụ loại bom Mk 82 nặng 500 pound được gắn thêm bộ động cơ phản lực, biến thành tên lửa hành trình chính xác giá rẻ.

Chương trình cung cấp loại vũ khí này được mua bằng số tiền 8,5 tỷ USD châu Âu tài trợ. Ban đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng trì hoãn, do ông ưu tiên gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, nhưng cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga đã không đạt kết quả rõ rệt. Vài ngày sau, ông Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng 7 lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng, qua đó đạt được một kế hoạch an ninh cho Ukraine. Ukraine cũng đề xuất mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ như một phần của thỏa thuận bảo đảm an ninh.

Một loại JDAM của Boeing phát triển trên cơ sở bom không điều khiển.

﻿Ảnh: Creaders.



Ông Trump được cho là có thái độ khá lưỡng lự với vấn đề Ukraine. Việc Mỹ bán ERAM cho Ukraine làm dấy lên câu hỏi về cách thức cũng như phạm vi sử dụng – đặc biệt nếu Ukraine muốn sử dụng chúng để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Theo báo Washington Post, chính phủ Mỹ đã mở một quy trình rà soát, trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ cho các đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Một quan chức giấu tên tiết lộ, từ cuối mùa xuân, Lầu Năm Góc đã ngăn cản Ukraine dùng tên lửa ATACMS để tấn công Nga. Ngay cả tên lửa “Storm Shadow” của Anh – vốn dựa vào dữ liệu mục tiêu từ Mỹ – cũng phải chịu sự xét duyệt này.

Nếu đúng là phiên bản JDAM có động cơ của Boeing, thì đây chính là loại vũ khí mà Washington đã đồng ý bán cho Kiev. Tuy nhiên, việc 3.550 quả ERAM này có được chuyển giao đầy đủ số lượng và được Ukraine sử dụng hiệu quả hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.