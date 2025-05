Bill Gates tuyên bố góp 200 tỷ USD giúp người nghèo, chỉ trích Musk “gián tiếp giết hại trẻ em”

Theo tỷ phú 69 tuổi, dự kiến ​​quỹ "Gates Foundation" của ông sẽ chi hết tiền và đóng cửa vào cuối năm 2045. Ông nói: "Sau khi tôi chết, mọi người sẽ nói rất nhiều điều về tôi, nhưng tôi quyết tâm để cụm từ 'ông ấy chết trong giàu có' không phải là một trong số những lời đó. Có quá nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết và tôi không thể giữ lại các nguồn lực có thể dùng để giúp đỡ người khác".

Số tiền này thực chất là từ tài sản cá nhân của Bill Gates. Trong video, Gates công bố thông tin này, "giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em" là tiến triển và thành tựu mà ông nhấn mạnh.

Bill Gates cũng ngầm chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ nước ngoài và bày tỏ mong muốn giúp ngăn chặn trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa, xóa bỏ các bệnh như bại liệt, sốt rét, sởi, và giảm nghèo. Gates lưu ý rằng mặc dù Quỹ Gates có nguồn tài chính dồi dào, nhưng sẽ không thể tiến triển nếu không có sự ủng hộ của chính phủ.

Theo The New York Times ngày 8/5, Bill Gates gần đây đã đưa ra những lời chỉ trích cực kỳ gay gắt đối với Elon Musk, cáo buộc ông này đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài của Mỹ khi lãnh đạo Bộ hiệu quả Chính phủ (DOGE), qua đó gián tiếp "giết chết" trẻ em ở nhiều quốc gia nghèo nhất thế giới.

"Ông ấy có thể là một nhà từ thiện vĩ đại... nhưng đồng thời, người đàn ông giàu nhất thế giới lại có liên quan đến cái chết của những đứa trẻ nghèo nhất thế giới", Gates nói khi trả lời phỏng vấn The New York Times. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được The Financial Times công bố hôm 8/5, Gates thậm chí còn thẳng thắn hơn: "Thật không hay ho gì khi người đàn ông giàu nhất thế giới lại giết hại những đứa trẻ nghèo nhất thế giới".

Quan hệ giữa hai tỷ phú hàng đầu nước Mỹ ngày càng căng thẳng. Ảnh: Getty.



Gates đưa ra lời chỉ trích này trong cuộc trả lời phỏng vấn The New York Times và The Financial Times. Ông cho rằng Musk phải chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ USAID, lập luận rằng điều này phá hoại nỗ lực chống lại các bệnh như sởi, HIV và bại liệt trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time tuần trước, Gates cũng nói rằng Musk “đã ném USAID vào máy nghiền gỗ" - USAID đã bị phá hủy hoàn toàn. Những từ ngữ này là cách diễn đạt mà Musk đã sử dụng khi đưa ra "những phát biểu bạo lực" trên mạng xã hội vào tháng 2 năm nay.

Ngoài ra, Gates còn đặt câu hỏi liệu Musk có thực sự thực hiện lời hứa "quyên góp ít nhất một nửa tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện" hay không. Musk đã công khai tuyên bố cam kết này vào năm 2012.

Đáp lại lời chỉ trích của Gates, thư ký báo chí Nhà Trắng Harrison Fields đã bảo vệ công việc của Musk trong chính quyền Trump trong một tuyên bố hôm 8/5 và ngầm chỉ trích Gates.

"Elon Musk là một người yêu nước, tận tâm với sứ mệnh của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng", ông Harrison Fields nói. "Những người ủng hộ đảng nên hoan nghênh sự cống hiến quên mình của một trong những doanh nhân sáng tạo nhất nước Mỹ, người đã dành thời gian để hỗ trợ người nộp thuế Mỹ và yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm trước người dân đất nước vĩ đại này".