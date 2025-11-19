Thảm kịch ở Oita, Nhật Bản: Hơn 170 tòa nhà bị thiêu rụi chỉ trong một đêm

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát ở Oita, Nhật Bản, thiêu rụi hơn 170 tòa nhà và khiến một người mất tích. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa và điều tra nguyên nhân.

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 170 công trình tại một thành phố ven biển ở phía nam Nhật Bản, bùng cháy suốt đêm 18/11 và đến nay vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, Cơ quan Quản lý Cháy nổ và Thiên tai Quốc gia Nhật Bản cho biết hôm 19/11.

Khoảng 175 cư dân của quận Saganoseki thuộc thành phố Oita, cách Tokyo khoảng 770 km về phía tây nam, đã phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp sau khi ngọn lửa bùng phát vào lúc 5h40 chiều hôm thứ Ba, theo thông tin từ cơ quan này.

Một người vẫn đang mất tích, trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Cảnh quay trên không từ các đài truyền hình địa phương cho thấy nhiều ngôi nhà chỉ còn lại đống đổ nát, khói dày bốc lên từ thị trấn nằm trên sườn đồi, nơi nhìn ra một cảng đánh cá nổi tiếng với loại cá thu thượng hạng mang thương hiệu Seki.

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin ngọn lửa đã lan sang cả các sườn đồi có rừng xung quanh.

Một trực thăng chữa cháy của quân đội đã được điều động theo yêu cầu của Thống đốc tỉnh Oita, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết trong một bài đăng trên X.

Theo Reuters